Promozione Campania/Girone C - L'Ercolanese è corsara sul campo della Puteolana 1909

Vince, convince e si avvicina alla capolista. Lo Sporting Club Ercolanese si impone in trasferta sul campo della Puteolana 1909 e conquista tre punti chiave per la zona nobile della classifica. Il gruppo granata torna da Monte di Procida con un bottino utile per la fascia alta della graduatoria, mentre i padroni di casa restano insabbiati nella parte bassa.

È una gara equilibrata nei primi minuti, il possesso è tra i piedi degli ospiti che gestiscono e amministrano la partita. Il primo affondo è di Sannino al 20' con una punizione di poco larga. La trama di gioco è praticamente la stessa fino alla fine del primo tempo. Al 43' Caccia tira a botta sicura, Fortunato è attento e ha i riflessi pronti. La ripresa si inaugura al 55' con Mosca che trova il varco giusto in area di rigore e col destro porta i vesuviani in vantaggio. La giovane truppa locale non reagisce e l'Ercolanese cerca di chiudere la contesa con le incursioni degli esperti. Campese, Di Meo e Sannino provano a mettere in difficoltà il portiere senza successo. Al 76', dopo un fallo in area su Di Meo, Mosca si incarica della battuta del calcio di rigore e firma il raddoppio con un pallonetto delizioso. Al triplice fischio è 0-2 per la formazione di Ignudi.

Il tabellino

Puteolana 1909: Fotunato ‘01, Riccio ‘04, Fusco ‘04. Cangiano, D’Isanto, Esposito G., Minauda ‘03 (67’ Conte ‘04), Esposito T. ‘01 (65’ Avena ‘04), Basile ‘01 (65’ Puglia ‘02), Masucci (83' Penna '03), Bruno ‘03. A disposizione: Minichino ‘01, Lungo ‘04

Ercolanese: Uliano, Gargiulo, Amoriello ‘03 (80’ Cefariello ‘03), Caccia, Carbonaro, Tufano, Di Meo ‘01 (76’ Di Micco Daniele ‘03), Sannino, Mosca (76’ Pezzella) Ioio (56’ Di Micco Davide), Campese (85’ Borrelli Domenico). A disposizione: Buonanno ‘02, Di Dato, Pezzella, Scarpato ‘04, Cefariello ‘02, Battilo ‘03

Marcatori: 55’, 76’ rig. Mosca

Arbitro: Aprile di Caserta

Assistenti: Napolitano – Chianese di Caserta

Ammoniti: Fusco, Esposito G. (P), Ioio (E)