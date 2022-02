Promozione Campania/Girone C - Poker dell'Oratorio Don Guanella Scampia: San Francesco sconfitto al Landieri

Successo casalingo, terzo posto conquistato. L'Oratorio Don Guanella Scampia ruggisce e strappa i tre punti al San Francesco nella contesa dello Stadio Landieri. Vittoria netta, schiacciante e che non ammette repliche. Bottino pieno per i biancoblù che scalano la classifica, si prendono momentaneamente il gradino più basso del podio e sognano in grande. Schiantata la compagine gialloblù che resta all'ultimo posto in graduatoria e rimedia la diciassettesima sconfitta nel Girone C di Promozione.

Una prova sottotono da parte dei guanelliani che riescono a guadagnare l'intera posta in palio. Ed è Angiolino a regalare il vantaggio prima del duplice fischio del direttore di gara. Una sfida che resta complicata per i padroni di casa che gestiscono e amministrano. E nella ripresa si scatena ancora Angiolino, autore di una doppietta. A completare la straordinaria giornata dei locali sono Procentese e Buonaurio, di nuovo nel tabellino dei marcatori. Gli ospiti vanno in gol e cercano di tenere viva la gara, ma il sigillo vale soltanto per le statistiche e per rendere meno amara la giornata.

Il Presidente Don Aniello Manganiello ha così commentato: "È stata una partita sofferta, anche spigolosa. Non mi è piaciuta tantissimo, non è stata una bella partita. Il San Francesco è riuscito ad ingabbiarci in alcune zone del campo con una pressione asfissiante che non ci ha permesso di giocare in maniera più libera. Mancavano molti titolari per squalifica ed infortuni, abbiamo portato a casa il risultato che è maturato con la superiorità numerica che ci ha dato più spazio. Tre punti che ci portano al terzo posto. Obiettivo? Sognare non costa nulla, non dobbiamo mettere limiti all'impegno e al sacrificio. Esposito? Ha dato una grande impronta, ha avuto la capacità di entrare nel cuore dei ragazzi. È riuscito a trovare le parole utili e necessarie per poter superare i momenti difficili".

Mister Fabio Esposito ha parlato al termine della sfida: "È stata una delle partite più brutte disputate in questo campionato. Non siamo mai scesi in campo, match brutto. Tutta la settimana ho chiesto la concentrazione ai ragazzi, con l'ultima della classe si è visto il calo mentale. Le assenze fanno parte del gruppo e sono fondamentali, abbiamo sbagliato l'approccio. Per fortuna abbiamo conquistato i tre punti, da lunedì testa bassa e lavorare. Ercolanese? È una corazzata, ci godiamo la classifica adesso".