Calcio, a Napoli si gioca la professional league: di cosa si tratta

Anche quest’anno, a Napoli, si tiene la Professional League, il campionato di calcio riservato agli Ordini Professionali. Otto sono le squadre partecipanti: Commercialisti Nola, Medici Napoli, Architetti, Fisioterapisti, Infermieri, Tecnologi Alimentari, Medici Napoli Flegrea e FLC Gesin Professional Team.

Si tratta di un campionato che spesso si rivela molto equilibrato e quest’anno già la prima di campionato ha riservato un’inaspettata sorpresa. Infatti quella dei Fisioterapisti, squadra che ha fatto il suo esordio in questa competizione, ha battuto i campioni in carica dei Commercialisti Nola. Uno a zero il risultato con goal di Diego Passeri.

Soddisfatto per la vittoria l’allenatore Luca Iorio, alla sua prima presenza in panchina. “Per me oggi – ha affermato Iorio - era una partita molto importante per due motivi. Il primo che era la mia prima partita da allenatori, il secondo perché giocavo nella mia città”. C’è entusiasmo tra i Fisioterapisti per la partecipazione al torneo come ci spiega il Presidente della squadra Biagio Guarino. “Nonostante l’Ordine sia stato costituito da poco – ha spiegato Guarino – tanti fisioterapisti hanno risposto positivamente, tanti sono entusiasti. Ad oggi abbiamo tesserato già quaranta colleghi e le iscrizioni saranno aperte tutto l’anno”. Paolo Esposito, Presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta sottolinea l’importanza di partecipare a questo torneo che non è soltanto un’iniziativa ludica. “Si tratta di un campionato molto importante – ha sottolineato Esposito - che al di là dell’aspetto ludico, ha anche degli aspetti e dei valori molto importanti e guardano verso il Terzo settore e la disabilità. Ogni evento, ogni partita, spesso vengono allargate anche a manifestazioni che coinvolgono pazienti e cittadinanza e che danno valore alle tante professioni”.

Ad organizzare il torneo è l’Associazione Italiana Cultura Sport di Napoli presieduta dal Dott. Gennaro Buonocore. “La Professional League – dichiara Buonocore – nasce dalla volontà del nostro Ente di poter proporre alle categorie professionali un prodotto di calcio a undici con un torneo tutto per loro e riservato solo a coloro che sono iscritti agli Ordini professionali con la consapevolezza che lo sport è aggregazione, salute, cultura e può essere occasione e quindi l’evento sportivo può essere occasione per creare sinergie tra i vari Ordini professionali”.