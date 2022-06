Playoff pallanuoto, buona la prima per la Canottieri Napoli

Alla piscina Scandone di Napoli, inizia la prima semifinale dei playoff di Serie A2, Canottieri Napoli contro Rari Nantes Camogli. Inzia subito Alessandro Iaci del Camogli segnando il 0-1, ma risponde subito la controparte Luca Baldi che segna un punto imparabile per Lorenzo Gardella, continua Geremia Massa che facilita la fuga nel risultato per Antonio Florena. Arriva il 5-1 con Gianluca Confuorto, segna anche il ragazzo in maschera Luca Orlando e si allunga il risultato per la Canottieri Napoli che sigla il 6-1 e subito dopo 7-1 con Florena. Risponde poi il Camogli con Alessio Cambiaso 7-2 e Andrea Cuneo 7-3, doppietta per Vincenzo Tozzi e punto anche per Daniele Cerchiara 10-3. Infine Confuorto sbaglia un rigore e Andrea Beggiato e Giovanni Bianco segnano una doppietta ma nel finale beffati tutti da una beduina di Biagio Borrelli, si conclude quindi 11-7 (parziali di 4-1, 3-1, 3-1, 1-4). per la Canottieri Napoli contro i Liguri di Camogli. Sempre più vicina la Serie A1 per i napoletani.