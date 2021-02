Grave lutto nel mondo dello sport: addio all'arbitro Pietro Pallonetto

Grave lutto nel mondo dello sport italiano e del basket. E' morto all'età di 68 anni Pietro Pallonetto, già arbitro di serie A in 569 partite, uno dei migliori esponenti della scuola arbitrale napoletana.



Questo il messaggio di cordoglio della Federazione Italiana Pallacanestro: "Alla moglie Caterina, al figlio Danilo e a tutta la familia Pallonetto l'abbraccio affettuoso e le sentite condoglianze del presidente FIP Giovanni Petrucci, unitamente al presidente CIA Stefano Tedeschi, a titolo personale e a nome di tutta la pallacanestro italiana".

Anche il Napoli Basket ha voluto ricordare Pallonetto con un messaggio sui suoi profili ufficiali: "La SS Napoli Basket partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Pietro Pallonetto, arbitro napoletano, uno dei decani dei fischietti italiani. In 23 anni di carriera, ha diretto migliaia di partite, con 569 presenze in massima serie".