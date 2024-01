Si allontana l'ipotesi Perez per il Napoli

Nehuen Perez potrebbe restare all'Udinese. Si raffredda dunque la trattativa col Napoli dopo che i due club avevano raggiunto l'accordo per la cessione del giocatore: la prestazione di Leo Ostigard contro la Lazio ha fatto cambiare idea agli azzurri che ora potrebbero dare una chance in più al norvegese. Aumenta il pressing da parte della Salernitana per Jerome Boateng, oggi c'è stato l'incontro tra gli emissari del club e l'entourage del calciatore: trovato l'accordo fino al termine della stagione, ora manca soltanto il sì da parte del presidente granata Danilo Iervolino.

Nel frattempo Matteo Lovato ha scelto Torino, nelle prossime ore verranno definiti tutti i dettagli. La Juventus continua a cercare un centrocampista, l'obiettivo è arrivare ad un giocatore esperto: piace Bonaventura, ma al momento la Fiorentina non apre a un trasferimento a gennaio, in lista anche Pereyra dell'Udinese. La Roma continua a monitorare Tommaso Baldanzi, la richiesta da parte dell'Empoli rimane di 15 milioni di euro più bonus, non è escluso che domani Tiago Pinto possa aumentare il forcing per il giocatore.