Perchè Donnarumma non ha esultato dopo il rigore decisivo? La risposta del portiere

Perchè Donnarumma non ha esultato subito dopo aver parato il rigore decisivo a Saka in Inghilterra-Italia? Tanti i tifosi che si sono fatti questa domanda, a cui il portiere napoletano ha risposto nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport.

"Sul rigore non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto. Ero già a terra al rigore di Jorginho, pensavo che era finita e invece ho dovuto continuare. Ora con la Var guardano sempre i piedi perché non puoi essere avanti alla linea, allora mi sono girato verso l'arbitro per capire se era tutto ok. Poi ho visto i miei compagni che venivano verso di me e da lì è partito tutto, non ho capito più niente", ha svelato sorridente l'estremo difensore della Nazionale, eletto miglior giocatore degli Europei.