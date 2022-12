Morte Pelé: quando il brasiliano fu in trattativa col Napoli (anni prima dell'arrivo di Diego)

All'indomani della scomparsa di Pelé sono molti i racconti sul campione brasiliano che si riaffacciano nell'attualità. Il mitico attaccante del Santos fu addirittura, ad un certo punto vicino al Napoli.

Nell'autobiografia di Roberto Fiore, che fu presidente del Napoli dal 1964 al 1967, il numero uno degli azzurri racconta che l'affare era vicino alla conclusione. Quello di Fiore era il Napoli di Sivori e Altafini ma - come riportato dal Mattino - il presidente vole va di più e si impegnò a portare l'asso brasiliano all'ombra del Vesuvio.

Le richieste del Santos erano state soddisfatte, ma la trattativa non decollò perché il brasiliano, attraverso un intermediario, fece sapere che non avrebbe lasciato il suo club. Pelé in effetti lasciò la squadra soltanto tempo dopo, quando accettò la proposta dei Cosmos di New York.

Le partite di Pelé contro il Napoli

Il giocatore avrebbe però affrontato gli azzurri da avversario. Tre volte in amichevoli negli Usa (era il '69), e due volte in amichevoli in un gremito San Paolo (era il '72) quando a marcarlo fu Montefusco. Al tempo un emozionato e giovanissimo Cané, insieme ai più esperti connazionali Altafini e Sormani, posò con Pelé per una foto ricordo.