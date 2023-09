Osimhen arriva in ritiro e non saluta i compagni|VIDEO

Stanno facendo discutere alcune immagini, che circolano sui social, di Victor Osimhen che arriva in ritiro in un hotel di Pozzuoli senza salutare i compagni che erano all'esterno dell'albergo.

La rabbia dell'attaccante del Napoli, dopo il caso del video sul rigore sbagliato contro il Bologna, traspare anche in queste immagini: Osimhen, come si vede nel video, scende dall'auto con le cuffie in testa ed ha salutato Giuseppe Santoro, team manager del Napoli.

A quel punto i compagni hanno accennato un saluto, soprattutto Demme che ha allungato il cinque, ma l'attaccante ha tirato dritto per la sua strada. Perplesso Demme così come è rimasto senza parole Zielinski. Intanto, come detto, le immagini sono virali e i tifosi le hanno commentate duramente.

Victor Osimhen arriving @ Napoli’s team hotel ahead of Udinese game after the public statement considering legal action against the club 🔵🇳🇬



Not greeting Demme and Zielinski but shaking hands with team manager Santoro.



— Enzo Buonopic.twitter.com/D1agIktIiE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2023

Le scuse di Osimhen

Secondo quanto riportato dal giornalista Orazio Accomando, giornalista di DAZN, tramite un post pubblicato sul suo profilo Twitter "Victor Osimhen si è scusato con Rudi Garcia e i suoi compagni dopo l'episodio di Bologna, e non sarà soggetto a sanzioni". Il giornalista ha anche aggiunto che "l'attaccante ha chiarito la situazione con i dirigenti nelle ultime ore. Quindi, sarà a disposizione per la partita di stasera contro l'Udinese".