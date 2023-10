Ass. Ferrante: "Sogniamo un palazzetto da 10mila posti a Napoli. Ricostruzione del PalArgento o in alternativa uno nuovo a Bagnoli"

L'assessora comunale allo sport parla dell'idea di un nuovo palazzetto in città: "Per ricostruire il Mario Argento serve un ingente impegno economico che il Comune da solo non può sostenere. Stiamo cercando degli investitori, che al momento non ci sono"

"A volte a Napoli si pensa erroneamente che esista solo il calcio, ma non è così, visto che ci sono tanti appassionati in città di basket. Abbiamo dato il palazzetto in concessione alla nostra prima squadra di basket, alla quale siamo molto legati. Questa è una dimostrazione di come il Comune sia sempre vicino a tutte le tipologie di sport". Così l'assessora comunale allo sport, Emanuela Ferrante, ha parlato a Palazzo San Giacomo a margine dell'incontro con la Gevi Napoli Basket nel corso del quale sono stati svelati i dettagli dell'accordo sottoscritto dall'ente per la concessione in gestione del PalaBarbuto al club azzurro.

La concessione avrà validità fino al 30 giugno 2024 e sarà prolungabile di un'ulteriore stagione. L'assessora Ferrante, che non ha escluso di far prendere momentaneamente al palazzetto il nome di uno sponsor, ha spiegato anche alcuni dettagli relativi alla concessione e al sogno di costruire un nuovo palazzetto in città da 10000 posti: "La brevità della concessione è dovuta dalla possibilità di ricostruire il Mario Argento, vedremo cosa succede. Ci sono anche delle possibilità su Bagnoli. Per ricostruire il Mario Argento serve un ingente impegno economico che il Comune da solo non può sostenere. Attraverso Invimit stiamo cercando degli investitori, che al momento non ci sono. Per questo stiamo pensando a strutture già esistenti nel parco dello sport come alternativa. Se non riusciremo a ricostruire il Mario Argento, faremo un palazzetto in quella zona. Il nostro sogno è realizzare una struttura in città da 10mila posti, che sia in grado di accogliere tutte le manifestazioni sportive, e anche non sportive, a Napoli".