La struttura sportiva con copertura telescopica e pavimento riscaldato a breve sarà realtà: l'annuncio

Il Comune di Sorrento si prepara ad offrire ai cittadini una struttura sportiva di nuova generazione. E' quanto rende noto in un post sui social sindaco Massimo Coppola.

"Ci siamo quasi! Tra qualche settimana la struttura sportiva di via Capasso sarà realtà. Una struttura di ultima generazione con copertura telescopica, riscaldamento a pavimento, servizi e impianto fotovoltaico. Un nuovo punto di riferimento per i nostri bambini e per lo sport in città", scrive il primo cittadino sorrentino.