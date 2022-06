Prima le dimissioni, poi la volontà di proseguire: il Nola e Fabozzo ancora assieme

Un tentennamento iniziale, poi la decisione di proseguire nel proprio ruolo. Il Nola e il direttore Gianni Fabozzo si ritrovano. Il dirigente, dopo aver presentato le dimissioni per motivi personali, ha avuto un summit con la proprietà e ha scelto di restare nell'ambiente bianconero: "Il Nola 1925 comunica che Gianni Fabozzo è confermato nel ruolo di direttore generale per la stagione 2022/2023. Dopo aver inizialmente presentato le proprie dimissioni per motivi familiari, il direttore Fabozzo e il presidente Nappi si sono incontrati nuovamente nelle scorse ore ed hanno deciso di continuare a lavorare assieme, alla luce di quanto di buono fatto nella scorsa stagione. Bentornato direttore e buon lavoro".