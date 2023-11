Next Gen Atp Finals, Luca Nardi in campo per lo scettro di miglior giovane del tennis mondiale

Ci sarà anche Luca Nardi in campo a Gedda, in Arabia Saudita, per le Next Gen Atp Finals 2023, l'attesissimo torneo al quale prendono parte i migliori otto giovani tennisti under 21 della stagione. La competizione vanta un albo d'oro prestigiosissimo, visto che a trionfare negli anni scorsi sono stati giocatori del calibro di Stefanos Tsitsipas (2018), Jannik Sinner (2019) e Carlos Alcaraz (2021).

Il 20enne di origini napoletane, attuale numero 115 delle classifiche mondiali Atp, scenderà in campo nella gara inaugurale del torneo, in programma martedì 28 novembre alle ore 13.00, contro il francese Arthur Fils (numero 36 al mondo). Nello stesso girone, il gruppo Verde, è inserito anche l'altro azzurro in gara, Flavio Cobolli, che a seguire affronterà lo svizzero Dominic Stricker. La finalissima delle Next Gen Atp Finals è in programma sabato 2 dicembre.

Con la partecipazione al 'masters' dei giovani talenti del tennis mondiale, Nardi suggella al meglio una splendida stagione, già impreziosita negli ultimi mesi dalle vittorie ai challenger di Porto nel mese di agosto e di Matsuyama appena due settimane fa. Sempre nel 2023 ha debuttato nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo, dopo aver superato le qualificazioni, superando peraltro il primo turno con vittoria in due set all'esordio sul tennista di casa Valentin Vacherot, prima di arrendersi al secondo turno al connazionale Lorenzo Musetti nel derby tutto italiano. Nell'autunno 2022, il classe 2003 aveva preso parte anche all'Atp 250 di Napoli.