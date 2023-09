Neapolis Marathon, torna la gara internazionale con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito

Alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, domani, venerdì 22 settembre, alle ore 12, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sarà presentata la terza edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara internazionale in programma domenica primo ottobre, con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito.

L’evento, in programma insieme alla Italiana Assicurazioni Neapolis Half e alla Sea Run (gara non competitiva sulla distanza di 12 km), sarà abbinato a “Napoli per Napoli”, iniziativa di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde. Alla conferenza di presentazione interverranno, tra gli altri, l’assessora allo Sport Emanuela Ferrante, l’assessore al Verde Vincenzo Santagada, l’assessore alla Polizia Locale Antonio De Jesu, il presidente del Consiglio comunale Vincenza Amato, il presidente Tecne Gruppo Autostrade per l’Italia Ennio Cascetta, il comandante quartier generale Marina Militare Aniello Cuciniello, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Andrea Annunziata, il presidente comitato campano Fidal Bruno Fabozzi e i rappresentanti di enti e istituzioni partner della manifestazione.