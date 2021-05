De Magistris su Napoli-Verona: “Che delusione. Come si fa a fare una partita così”

Napoli Verona? Un grande delusione, come si fa a fare una partita così? Il Napoli non ha giocato, puoi anche non vincere ma ieri la squadra non c'era, quando fai queste partite la colpa è di squadra e allenatore”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco di Napoli e tifoso del Napoli Luigi De Magistris. Pensa che ai giocatori sia venuto il 'braccino'? “Mi sembra strano sinceramente”.

Secondo lei è stato giusto cacciare mister Gattuso? “Che devo dire, lui mi è simpatico, è una brava persona, con grinta, ma dopo una partita così”.