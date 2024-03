Napoli Tennis Cup, sorteggiato il tabellone principale: per Nardi c'è Kovalik all'esordio

Sono stati sorteggiati i tabelloni di qualificazione e i tabelloni principali di singolare e di doppio della Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger 125 Atp organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tc Napoli, in programma da domani, 24 marzo al 31 marzo prossimo.

L'uomo più atteso è Luca Nardi, il giovane tennista di origini napoletane fresco di impresa a Indian Wells dove ha battuto Novak Djokovic. Il classe 2003, attuale numero 96 al mondo e testa di serie numero 2 del seeding, affronterà al primo turno lo slovacco Jozef Kovalik, vincitore a Napoli nell'edizione 2016.

Fabio Fognini, invece, esordirà contro l'argentino Rodriguez Taverna, mentre il numero 1 e il numero 3 del tabellone, l'argentino Coria e il tedesco Marterer, attendono un qualificato. Saranno undici in totale (più eventuali qualificati) i tennisti italiani in tabellone. Da segnalare il derby tra Marco Cecchinato, ex semifinalista al Roland Garros, e Francesco Maestrelli.

L'ulltima wild card del tabellone principale del singolare è stata assegnata al napoletano Raul Brancaccio. L'atleta nativo di Torre del Greco esordirà contro il francese Herbert, testa di serie numero 8 del main draw.

Il torneo di qualificazione

A guidare il tabellone delle qualificazioni è il 'Davisman' svedese Elias Ymer, avversario dell'Italia nel settembre scorso quando fu sconfitto da Lorenzo Sonego a Bologna. Lo scandinavo affronterà al primo turno il napoletano Emanuele Bastia, uno dei tanti italiani in gara. Tra loro c'è anche Alessandro Giannessi, impegnato nel derby azzurro contro il 18enne casertano Fabrizio Osti.