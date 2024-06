Napoli Futsal, sfuma il sogno scudetto: Catania passa al PalaJacazzi ai supplementari

Sfuma il sogno scudetto per il Napoli Futsal. Gli azzurri di Colini perdono la decisiva gara 3 al PalaJacazzi di Aversa (gremito in ogni ordine di posto) contro la Meta Catania al termine di un match infinito. Alla fine gli etnei hanno la meglio per 4-6 ai tempi supplementari. Per la squadra del presidente Perugino resta una stagione storica e straordinaria con la vittoria della Coppa Italia e il primo storico tricolore sfiorato.

IL MATCH - Catania parte meglio e al 5' passa in vantaggio con Pulvirenti. Il Napoli cerca il varco giusto per scardinare la difesa siciliana e tra il 15esimo e il 16esimo arriva il sorpasso grazie alle reti di Mancuso e De Luca. Uno straordinario gol di Bolo a 30 secondi dall'intervallo porta gli azzurri avanti per 3-1 e fa esplodere di gioia il PalaJacazzi.

Per gli uomini di Colini il grosso sembra fatto, ma nella ripresa il match cambia volto. Al 28' Anderson accorcia le distanze. De Luca viene espulso e i partenopei sono costretti a restare in inferiorità numerica per 120 secondi. Gli etnei pareggiano il match con Podda e passano addirittura in vantaggio con Bocao al minuto 32. Quando l'inerzia della partita sembra a favore della Meta, Colini inserisce il portiere di movimento e da un'azione manovrata arriva il 4-4 siglato da Ercolessi al 33'. Nei minuti finali le due squadre non rischiano. Si va ai supplementari.

Nel primo Napoli ha due tiri liberi a disposizione con Bolo prima e Salas poi, ma l'estremo difensore ospite Tornatore si oppone e salva la sua porta. All'inizio del secondo arriva il gol del 4-5 siglato da Pulvirenti. Gli azzurri inseriscono il portiere di movimento. Tornatore compie un altro miracolo su Ercolessi. Poi Salas perde palla e Pulvirenti chiude ogni discorso, siglando il gol del 4-6 che regala lo scudetto a Catania, il primo nella sua storia.