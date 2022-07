Napoli Femminile - La bandiera Di Marino proseguirà in azzurro: sarà il 14esimo campionato insieme

Una vera e propria bandiera. Un simbolo per il Napoli Femminile. Nonostante la retrocessione in cadetteria del club, Paola Di Marino non si muoverà e resterà alla corte di mister Lipoff, affrontando il quattordicesimo campionato consecutivo in azzurro. Questo il comunicato della società partenopea: "Paola Di Marino sarà per il quattordicesimo anno consecutivo una calciatrice del Napoli Femminile. Nata a Procida il 4 maggio del 1994, il capitano vanta oltre 200 presenze con la maglia azzurra, 63 in Serie A (24 delle quali negli ultimi due anni - 10 nel 2020/2021 e 14 nella passata stagione). Simbolo della squadra da ormai diverse stagioni, Paola Di Marino è stata fortemente voluta dal neo presidente Alessandro Maiello alla guida del gruppo che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di Serie B".

Così Di Marino: "Ringrazio la società perché dopo tanto tempo stavo riflettendo sul mio futuro ed invece il presidente Maiello, il consiglio di amministrazione e tutta la dirigenza mi hanno fatto sentire nuovamente importante e trasmesso grande entusiasmo. Ho intuito la volontà di gettare le basi per un progetto importante e desidero fortemente farne parte. Avrò il compito trasferire alle compagne di squadra il senso di appartenenza a questa città ed a questo club, sperando di tornare presto dove ci compete".