Koichi, maratoneta a 87 anni: parteciperà al Napoli Digital Running Festival

Koichi Kitabatake è giapponese, ama l’Italia e Napoli, e ad 87 anni suonati si è iscritto al Napoli Digital Running Festival.

Ha iniziato tardi a correre Koichi, non più di 11 anni fa. Padre di due figli e nonno di 5 nipoti, dopo aver viaggiato tantissimo per lavoro, ha potuto dedicarsi a viaggiare per il piacere di visitare nuovi posti, innamorarsi di altre culture e correre le più grandi maratone del mondo. La passione per la corsa, infatti, lo ha portato a tagliare il traguardo della maratona a soli due anni dalla scoperta di questo sport, quando Koichi aveva compiuto 78 anni. Negli anni successivi, Koichi ha bruciato le tappe e corso altre 16 maratone, tra cui Parigi, Honolulu, Loch Ness e Roma (2017).

Proprio dopo aver corso la Maratona di Roma, l'87enne ha raggiunto Napoli. “Sono rimasto affascinato dalle bellezze del Museo di Capodimonte – ha detto Koichi – per questo ho in mente Napoli e voglio tornarci appena possibile. Ho anche iniziato a studiare la lingua italiana, pochi minuti al giorno, così quando verrò sarò preparato. Sono appassionato della storia di Roma antica e bizantina, di arte barocca, scultura greca e romana e musica classica, oltre che di viaggi e di maratona”.

Per tenersi in forma in periodo di Covid, l'esperto atleta nipponico ha deciso di partecipare anche a manifestazioni virtuali, tra cui 4 maratone, quelle di Londra, Atene, Brighton e la Sorrento Positano Digital. “Nel 2020 ero qualificato per l’Abbot World MarathonMajors Age Group Championship (categoria 80), ma la gara è stata rimandata due volte, spero di poterla correre il prossimo 3 ottobre. Nel frattempo, parteciperò ad eventi virtuali, come il Napoli Digital Running Festival, ma sono fiducioso di poter tornare presto a correre la Napoli City Half Marathon a febbraio 2022”.

Napoli Digital Running Festival

Napoli Digital Running Festival si svolgerà per tutto il mese di febbraio. Alternativa obbligata, causa Coronavirus, alla Napoli City Half Marathon, è una competizione virtuale organizzata da Napoli Running, ovvero dagli organizzatori della Sorrento-Positano (Ultra Marathon di 54 km e Panoramica di 27 km con oltre 1600 partecipanti), della Napoli City Half Marathon (7100 partecipanti nel 2020) 21,097 km costeggiando il lungomare di Napoli, del Bosco in Rosa per sole donne all'interno del Bosco di Capodimonte (900 partecipanti al femminile).