Napoli City half marathon e synlab sdn una unione con la persona al centro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

NAPOLI – Cresce l’attesa e l’adrenalina per la Napoli City Half Marathon, grande evento podistico internazionale di domenica 26 febbraio, tanti i campioni in gara che si sfideranno per la vittoria finale ed entrare nell’albo d’oro di una delle gare più ambite, alle loro spalle migliaia di runner provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo. La gara di Napoli nel 2022 è entrata nella storia, con il suo percorso velocissimo ha fatto segnare con 59’26” il nuovo record italiano sulla distanza grazie a uno splendido e grintoso Yeman Crippa. Napoli City Half Marathon è un evento che ha ricevuto la Bronze Label dalla World Athletics, federazione internazionale di atletica e le 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché insignita del Gold Label Fidal. Queste certificazioni attestano la qualità del percorso, dell’organizzazione tecnica, della promozione mediatica dell’evento e del territorio. Si correranno anche la Staffetta x 2 e la Family Run&Friends, di circa 2 km. Tra i partner di Napoli City Half Marathon c’è SYNLAB SDN: il più importante gruppo di diagnostica integrata in Italia e azienda leader in Europa nel settore delle analisi di laboratorio e della diagnostica medica, riconosciuto IRCSS dal Ministero della Salute. “Siamo molto orgogliosi di supportare la Napoli City Half Marathon 2023, da Partner – ha dichiarato Fabio Tedeschi, Amministratore Delegato presso IRCCS SYNLAB SDN– siamo sicuri che sarà un grande evento sportivo del quale condividiamo i valori, come il forte legame con il territorio. Il grande impegno di SYNLAB SDN, infatti, è proprio quello di proporsi come partner di salute per tutti i cittadini, di essere vicini ai loro bisogni e in grado di supportarli in uno degli argomenti più delicati per una persona, quello sulla propria salute”. “Napoli City Half Marathone insieme a SYNLAB SDN è una grande unione - ha commentato Carlo Capalbo, Presidente di Napoli Running Asd –, mettiamo così in campo grandi valori, impegno sul territorio a favore di tutti i cittadini, parliamo del loro benessere, di salute, della persona, aspetti che vengono prima di tutto e che trovano casa nello sport”. SYNLAB sarà a disposizione per fornire informazioni e assistenza sui diversi servizi presso lo stand all’Expo presso la Mostra D’Oltremare, nelle giornate di venerdì 24 febbraio dalle ore 14.00 alle 20.00 e sabato 25 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 21.00. SYNLAB SDN è presente nella regione Campania con numerosi centri sanitari, dove il cittadino può rivolgersi per una vasta scelta di analisi di laboratorio e visite specialistiche. Oltre ai prelievi del sangue di routine, il Centro offre pacchetti di check-up completi e protocolli di prevenzione volti a individuare fattori di rischio e sintomi precoci connessi a patologie di diverse aree mediche. Sarà possibile rivolgersi alle strutture, inoltre, per effettuare esami di Diagnostica quali Diagnostica pesante come Risonanze ad alto campo fino a 3T e per claustrofobici, TAC, TC/PET e Scintigrafie, Radiografie, Ecografie, Mammografia (con tomosintesi) e MOC. Da noi è possibile processare milioni di test e grazie a strumentazioni altamente tecnologiche garantiamo velocità nei tempi di refertazione e alta affidabilità dei risultati. L’Istituto SYNLAB SDN è costantemente impegnato ad accrescere la qualità delle proprie procedure e, per questo, si sottopone volontariamente a controlli esterni dei propri standard da parte di organismi internazionali come, ad esempio, Joint Commission International (JCI) e European Union of Medical Specialists (UEMS) and European Board of Nuclear Medicine (EBNM). SYNLAB SDN è una rete di strutture capace di garantire un percorso rivolto alla prevenzione e al benessere, grazie all’eccellenza medica disponibile nei diversi servizi: Medicina Nucleare, Radiologia, Diagnostica ecografica, Analisi di laboratorio, Ambulatori Specialistici, Convenzioni, Protocollo di prevenzione, Diagnostica domiciliare, Servizi per le aziende e Check-up.