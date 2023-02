Napoli City Half Marathon, l’Assessore Ferrante: “Evento che rilancia Napoli nel mondo"

E’ stata presentata oggi presso la Sala Giunta del Comune la Napoli City Half Marathon, dieci giorni al via, si correrà domenica 26 febbraio con partenza alle ore 9 da viale Kennedy, in fianco alla Mostra D’Oltremare.

Evento che richiamerà oltre 6mila iscritti, manifestazione organizzata da Napoli Running Asd, appuntamento clou della stagione, segnato con un cerchio rosso sul calendario da parte di migliaia di runner provenienti da tutta Italia oltre che da migliaia di runner stranieri.

Alla Conferenza stampa hanno preso parte l'Assessore allo Sport Comune di Napoli Emanuela Ferrante, l’Assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, il Consigliere dello Sport Città Metropolitana Sergio Colella, il consigliere delegato di Mostra d'Oltremare Maria Caputo, il Comandante della Polizia Municipale Gen. Ciro Esposito, il Comandante della Brigata Garibaldi Gen. Mario Ciorra, il presidente del Coni Regionale Sergio Roncelli, il Consigliere della FIDAL Nazionale Carlo Cantales e l'organizzatore della Napoli City Half Marathon Carlo Capalbo.

Così si è espressa l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante: “La Napoli City Half Marathon è arrivata alla decima edizione, dopo che lo scorso anno è stato raggiunto in questa gara il record italiano con il corridore Yeman Crippa. La mezza maratona vedrà partecipare ben 6000 atleti provenienti da tutto il mondo e dimostra di essere, ogni anno, un'iniziativa sempre più ambiziosa ed entusiasmante per la città, che si inserisce a pieno titolo nel contesto della candidatura di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026. Allo stesso tempo è capace di coinvolgere ed appassionare i napoletani allo sport e a rilanciare ulteriormente la visibilità internazionale della città con importanti ricadute anche sul piano dell'attrattività turistica."

La gara principale è la Napoli City Half Marathon, 21,097km misura certificata, evento che ha ricevuto la Bronze Label dalla World Athletics, federazione internazionale di atletica e le 5 Stelle Quality Race dalla European Athletics, nonché insignita del Gold Label FIDAL. Un evento speciale, un percorso velocissimo, teatro nel 2022 del nuovo record italiano sulla distanza con 59’26” da parte dell’azzurro Yeman Crippa (Polizia). Certificazioni che attestano la qualità del percorso, dell’organizzazione tecnica, della promozione mediatica dell’evento e del territorio.

Presenti anche il Presidente del Coni Regionale Sergio Roncelli: "La sfida per ottenere l'assegnazione di Napoli a capitale europea dello sport del 2026 passa attraverso queste manifestazioni. Il Coni ha dimostrato che questa città ha grandissime capacità organizzative e la Napoli City Half Marathon lo dimostra” e il Consigliere della FIDAL Nazionale Carlo Cantales: "Napoli è al vertice organizzativo delle mezze maratone italiane. La FIDAL sarà sempre vicina a questo appuntamento che è sinonimo di qualità e partecipazione."

RECORD - Sulle strade di Napoli grazie alla presenza di fortissimi atleti provenienti da tutta Europa, oltre che dall’Italia e dall’Africa, si correrà anche per battere almeno cinque record nazionali di diverse nazioni europee. La prima a tentare di centrare il record sarà Sofiia Yaremchuk (Esercito), origini ucraine ma italiana da anni. Sofiia ha un primato di 1:08:56, è necessario battere il record di 1:08:27 del 2011 di Nadia Ejjafini. In campo internazionale diversi atleti hanno scelto Napoli per provare a battere il record di Polonia sia al maschile che al femminile, nonché i primati di Germania al maschile, Bulgaria e Austria al femminile. E come se non bastasse per questa edizione 2023 la sfida è quella di diventare la mezza maratona più veloce di sempre sul suolo italiano, bisogna quindi battere il tempo di 58’59” fatto dall’etiope Zersenay Tadese nel 2007 ai mondiali di Udine. Un risultato che potrebbe essere festeggiato grazie all’etiope Muktar Edris, 58’40” di personale sui 21,097k e due volte campione del mondo dei 5000m, 2017 e 2019.

Ancora durante la conferenza stampa gli interventi del Consigliere delegato di Mostra d'Oltremare Maria Caputo: "La Mostra d'oltremare è un luogo di aggregazione che punta tantissimo sullo sport. Nel nostro piano di sviluppo, lo sport ha un posto importantissimo e siamo contentissimi di essere la casa dei runner", del Comandante della Polizia Municipale, Gen. Ciro Esposito: "Siamo contenti di essere al fianco di questa organizzazione. Si tratta di sinergia fondamentale per l'obiettivo comune: dare il massimo risalto alle bellezze di questa città e come Polizia Municipale siamo a disposizione per il confronto, la collaborazione, la costruzione" e del Comandante della Brigata Garibaldi, Gen. Mario Ciorra: "La Brigata Garibaldi è da sempre vicina alla Napoli City Half Marathon. Siamo bersaglieri e lo sport è nel nostro DNA. Diamo l'appuntamento a tutti alla Flik Flok che quest'anno a Caserta festeggia la sua ventesima edizione.”

PATTO - Domenica 26 febbraio sarà, dunque, una giornata elettrizzante che segnerà una nuova era, con grande coraggio, spirito di intraprendenza e zelo, Napoli Running sta proiettando la città partenopea tra le capitali mondiali del podismo lavorando a tre grandi risultati. Si punta al primato europeo di mezza maratona, a fermare il cronometro con una prestazione che rientri tra le prime cinque al mondo e a radunare il popolo dei runner in maniera cospicua per le strade di Napoli. Obiettivo 30mila partecipanti nei prossimi tre anni. Un lavoro certosino e importante, che va dalla ricerca degli alti profili sul piano atletico alla volontà di confermare ed elevare l’indotto economico per la città di Napoli, obiettivi per i quali Napoli Running nei mesi scorsi ha stretto la mano con un ‘Patto’ insieme al Comune di Napoli, FIDAL e Coni. La città partenopea sta decollando nei suoi tanti progetti, compresa la candidatura di Napoli a “Città Europea dello Sport 2026”.

Infine gli interventi del Consigliere dello Sport Città Metropolitana Sergio Colella: "Napoli è pronta a sedurre ancora con la sua grande bellezza. Prima della Napoli City Half Marathon tantissimi avvenimenti, ora la mezza maratona e poi il Giro d'Italia perché sia sempre una città riferimento per lo sport in vista della candidatura di Napoli Capitale Europea dello sport del 2026" e dell’Assessore alle politiche sociali Luca Trapanese: "Sarò al via della Family Run&Friends con mia figlia. E' una manifestazione che parla di inclusione ed è bello che nella Family ci siano tante famiglie differenti ma inclusive."

Questo il pensiero del Presidente di Napoli Running Carlo Capalbo: "Grazie a tutti perché in questi anni abbiamo realizzato un sogno. E non vogliamo fermarci qui. Sarà un appuntamento da record con non solo il tentativo di abbassare il primato femminile, ma anche quello di limare primati nazionali di differenti paesi. Napoli è diventata un punto di riferimento internazionale e nel futuro abbiamo già pronte nuove sfide che ci attendono."

STRANIERI - Napoli vale certamente un viaggio nello splendido clima mediterraneo in una città dalle mille risorse artistiche. La notizia della festa della 10^ edizione della Napoli City Half Marathon è giunta oltralpe, come testimoniano gli oltre 1267 stranieri, in rappresentanza di tutti i continenti da ben 68 Nazioni differenti. Le strade partenopee si preparano a conquistare l’affetto di una moltitudine di bandiere con la tradizionale calorosa accoglienza del popolo napoletano, la profonda cultura gastronomica, rinomata in tutto il mondo ed i tesori del patrimonio artistico-culurale.

PERCORSO - E' un percorso rapidissimo che si corre in condizioni metereologiche ottimali (10°C) e rispetto al 2022, evita tre strappi, una discesa con pavimentazione irregolare, ed alcune curve. Primi nove chilometri pressoché uguali all'edizione 2022 e qui la prima novità: ad una curva destra-sinistra è stata sostituita una leggerissima curva a destra. Dopo il giro di boa tra il nono ed il decimo km, il percorso procede fino al dodicesimo km affrontando una leggera curva a destra ed una lunga cavalcata su corso Umberto I fino in prossimità di piazza Garibaldi e ritorno. Leggera curva a sinistra intorno al 14° km imboccando via Depretis e le novità del percorso: invece di affrontare lo strappo in salita di via Guglielmo Sanfelice prima, quello che porta verso Piazza del Plebiscito (via San Carlo) poi e la pavimentazione irregolare della discesa di via Santa Lucia, la gara da piazza Bovio prosegue dritto verso via Depretis. In piazza Municipio vira a sinistra e poi a destra lungo via Acton per una lunga cavalcata su asfalto verso piazzale Tecchio dove è stato eliminato l'ultimo strappo. In totale mancano alcune curve, tre salite ed una discesa dalla pavimentazione irregolare il che significa tanti secondi in meno sia per i più veloci che per chi ha ritmi più lenti e sicuramente tanti personal best.

STAFFETTA X 2 - Napoli Running vuole infatti coinvolgere quanti più possibili partecipanti all’evento per diffondere la cultura dello sport e del benessere a tutti i livelli, per questo accanto alla mezza maratona andrà in scena la Staffetta x 2, un evento non agonistico a cui partecipare con il proprio compagno/a o con gli amici con cui condividere la distanza di 10km + 11,097 km, dividendo la fatica ma raddoppiando le emozioni.

FAMILY RUN&FRIENDS - Aperta a tutti, da 0 a 99 anni, senza certificato medico, la Family Run&Friends è un’opportunità per trascorrere del sano tempo in famiglia divertendosi e contribuendo a nutrire la cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale. L’evento è infatti anche un’occasione per fare del bene, parte del ricavato sarà destinato alla Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Per tutti i partecipanti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro, ma la grande novità è il premio per la famiglia più numerosa nella quale saranno conteggiati come partecipanti anche i cani, riconoscendo loro il ruolo di “membro” della famiglia a tutti gli effetti!

MEDAGLIA - Per festeggiare il 10° compleanno Napoli Running ha coniato un oggetto speciale che possa parlare agli atleti della gloria della città, rappresentata dal “Maschio Angioino”, il Castello voluto da Carlo d’Angiò come residenza reale, che troneggia in cima alla medaglia. Dalla parte opposta è rappresentata Piazza Plebiscito, spaccato di grande bellezza estremamente rappresentativo della città partenopea. Sul fronte sono riportati la data ed il nome della manifestazione oltre al numero 10, per celebrare la decima edizione. Sul retro sono riportati il logo di Napoli Running, della European Athletics e della World Athletics oltre alla possibilità di incidere il proprio nome ed il proprio risultato, grande novità di questa edizione.

T-SHIRT ADIDAS – Squadra che vince non si cambia, ancor più quando la squadra può contare su un partner come adidas che lo scorso anno proprio sulle strade partenopee ha firmato il primato maschile italiano di mezza maratona con il 59’26” dell’azzurro Yeman Crippa. Un’emozione straordinaria che adidas ha deciso di far rivivere a tutti i runner della Napoli City Half Marathon vestendoli di allegria grazie ad una t-shirt tecnica di quattro diversi colori da scegliere in base alle proprie preferenze. Verde, gialla, rossa o grigia, tutte insieme daranno vita ad un fiume in piena di migliaia di runners accendendo l’atmosfera di una giornata di festa dello sport. Traspirante e confortevole, pensata per lei e per lui, presenta sul fronte il logo di Napoli Running, il motto “All runners are beautiful” ed un richiamo grafico alla stilizzazione di Piazza Plebiscito riportata anche sulla medaglia. Completano i decori inserti a righe sulle maniche.

REFEREE RUN - L'Associazione Italiana Arbitri - FIGC attraverso la propria Commissione Eventi organizza la RefereeRUN, ovvero il Campionato Italiano di Corsa per Arbitri, un evento giunto ormai all’ottava edizione e che avrà una tappa alla Napoli City Half Marathon. Un'operazione per far conoscere a tutti questo mondo di oltre 30mila direttori di gara (2.000 donne) che esprimono valori importanti di cui molti in comune con gli atleti di running ed atletica. Saranno almeno una quarantina gli arbitri presenti al via della NCHM, un modo per migliorarsi e dare un servizio eccellente al Mondo del Calcio.

ESERCITO - Napoli Running ed Esercito Italiano, un connubio consolidato nel corso degli anni. Esercito non solo in gara con i suoi runner ma anche nel dare un grande supporto con la Brigata Bersaglieri Garibaldi che interverrà con uomini e mezzi per sostenere lo sforzo di Napoli Running nell’organizzazione della gara. Il 29 ottobre a Caserta sarà poi Flik Flok. L’edizione del ventennale tornerà dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020 e sarà organizzata in sinergia con Napoli Running.

CHARITY - La Napoli City Half Marathon si arricchisce anno dopo anno di collaborazioni attraverso il suo Charity Program. Consolidato negli anni il progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport. Napoli Running sosterrà come in ogni edizione anche la Fondazione Sostenitori Ospedale Santobono ets. Partner della Napoli City Half Marathon é anche la Komen Italia, organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale.

EXPO - L'Expo è la casa della Maratona all'interno della Mostra d'Oltremare. Aprirà venerdì 24 febbraio alle ore 14. All'interno sarà possibile ritirare i pettorali, incontrare i propri campioni, gli sponsor, i partners, assistere ad un ricco programma di eventi ed alla presentazione degli atleti elité sabato 25 febbraio alle ore 11.30.

I PARTNER - Peroni Nastro Azzurro 0.0%, la nuova birra analcolica di Birra Peroni, è il nuovo partner della Napoli City Half Marathon, dopo che l’azienda italiana produttrice di birra aveva già confermato la propria vicinanza alle gare organizzate da Napoli Running Asd nel dicembre scorso in occasione della Sorrento Positano Panoramica.

Tutti i partecipanti alla gara troveranno il nuovo prodotto, Peroni Nastro Azzurro 0.0%, all’interno del pacco gara e avranno così l’occasione di assaggiare la birra analcolica dall’inconfondibile gusto Peroni Nastro Azzurro, un nuovo prodotto che risponde alle nuove esigenze dei consumatori che richiedono un gusto autentico ma senza alcol.

Tra i partner di Napoli City Half Marathon c’è SYNLAB SDN: il più importante gruppo di diagnostica integrata in Italia e azienda leader in Europa nel settore delle analisi di laboratorio e della diagnostica medica, riconosciuto IRCSS dal Ministero della Salute. SYNLAB sarà a disposizione per fornire informazioni e assistenza sui diversi servizi presso lo stand all’Expo presso la Mostra D’Oltremare, nelle giornate di venerdì 24 febbraio dalle ore 14.00 alle 20.00 e sabato 25 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 21.00.

ORDINANZA VIABILITA'

ISTITUIRE:

A) il giorno 26 febbraio 2023:

1) dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e comunque fino a cessate esigenze:

a) il divieto di transito veicolare e di circolazione nei tratti delle strade di seguito elencate e di volta in volta interessate dal percorso della maratona:viale J.F. Kennedy, via Giulio Cesare, galleria Laziale, via Francesco Caracciolo, via Partenope, via

Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via Ponte della Maddalena, via Alessandro Volta, via Nuova Marina, via Marchese Campodisola, piazza Bovio, corso Umberto I, giro di boa incrocio via Egiziaca a Forcella, corso Umberto I, piazza Bovio, via Agostino Depretis, piazza Municipio, via Ammiraglio Ferdinando Acton, galleria della Vittoria, via Giorgio Arcoleo, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, galleria Laziale, via Giulio Cesare, piazzale Tecchio, viale J.F. Kennedy;

b) in piazzale Atleti Azzurri d'Italia, nel parcheggio antistante lo Stadio prospiciente il Settore Distinti, un'area di stazionamento per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea (bus);

2) dalle ore 7:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nella galleria Laziale e nella galleria Vittoria;

3) dalle ore 01:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare; in viale J.F. Kennedy;

B) dalle ore 18:00 del 25/02/2022 alle ore 12:00 del 26 febbraio 2022 e comunque fino a cessate esigenze , il divieto di sosta con rimozione coatta in viale J.F. Kennedy e piazzale Tecchio, con la sospensione delle aree di sosta regolamentata a pagamento senza custodia (cd strisce blu);

C) SOSPENDERE, dalle ore 8,30 alle ore 12.00 del 26 febbraio 2022 e comunque fino a cessate esigenze:

1) le aree riservate alla sosta dei veicoli in servizio pubblico non di linea (taxi) in via Partenope e in via Santa Lucia;

2) l'area di stazionamento dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (bus) di piazzale Campi Flegrei