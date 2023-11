Arriva l'ufficialità: Napoli sarà “Capitale europea dello sport 2026”

Napoli è stata proclamata “Capitale europea dello sport 2026”. La comunicazione, da parte di Aces Europe, federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport, è stata resa nota dal presidente del Coni Campania Sergio Roncelli. Dopo aver superato Tbilisi, la città partenopea vince anche il ballottaggio finale con la spagnola Saragozza.

“Questa investitura – spiega Sergio Roncelli – premia il lungo cammino fatto in stretta collaborazione fra il Coni Campania, il Comune di Napoli e l'Ussi Campania. Un doveroso ringraziamento al sindaco Gaetano Manfredi ed a Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, che hanno sempre fermamente creduto nell'importanza di questa avventura proposta loro dal Coni Campania e dall'Ussi Campania. È anche sicuramente un grande successo per lo sport campano che ha avuto un ruolo importantissimo nel condizionare la scelta. Basti pensare agli oltre 50 eventi di carattere nazionale ed internazionale ed ai numerosi eventi sociali e culturali organizzati" nel 2023 a sostegno della candidatura”.

“Ancora una volta – spiega il presidente del Coni Campania – il mondo sportivo campano ha evidenziato la sua compattezza e le sue grandi competenze e capacità organizzative. Dopo le Universiadi del 2019, Napoli si prepara a vivere un altro periodo di grande fermento sportivo in quanto il titolo di "Capitale Europea dello Sport" ha un significato molto profondo. Significa premiare, confermare e rilanciare la scelta di investire nello sport come fattore unificante del territorio per la sua crescita economica e sociale, per il rilancio dell'impiantistica sportiva e come potente antidoto al forte disagio giovanile che colpisce le giovani generazioni".

Il commento del Circolo Canottieri

"È una vittoria per la città, è una vittoria del Circolo Canottieri Napoli - commentano proprio dal Circolo Canottieri - Abbiamo contribuito alla scelta della nostra città a scapito di Saragozza. La nostra storia, le nostre vittorie olimpiche, la meravigliosa location della nostra piscina hanno colpito i referenti europei che a settembre hanno visitato la città".

In quell'occasione "il presidente Giancarlo Bracale e il vicepresidente Renè Notarangelo insieme all'assessore allo Sport, Emanuela Ferrante, presentarono le molteplici attività svolte e l'impegno che il circolo porta avanti per promuovere l'attività sportiva".

Le parole di Gaetano Manfredi

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ancora deve celebrare il successo, ma si era espresso così una volta raggiunta la finale con Saragozza: "La designazione come Capitale Europea dello Sport 2026 costituirebbe il riconoscimento del valore dello sport per la nostra città e un incentivo per il completamento del piano di potenziamento dell’impiantistica che la nostra amministrazione sta portando avanti. Siamo impegnati nella realizzazione di interventi di manutenzione delle strutture esistenti con fondi comunali e nella progettazione e realizzazione di nuovi impianti, grazie in particolare ai fondi del Pnrr. Questo consentirà di potenziare le attività sportive agonistiche e di base con il loro altissimo valore in termini di benessere psicofisico e di inclusione sociale. Al tempo stesso, le manifestazioni sportive organizzate come Capitale Europea dello Sport rappresenterebbero un’ulteriore vetrina per Napoli, con importanti ricadute per il turismo”.