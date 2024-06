Il Napoli Calcio a 5 scrive un altro pezzo di storia: è in finale scudetto per la prima volta

Dopo l'esaltante vittoria in Coppa Italia nel marzo scorso, il Prezioso Casa Napoli scrive un altro pezzo di storia conquistando per la prima volta la finale scudetto del Calcio a 5. Il tanto agognato traguardo è arrivato per gli uomini di Colini al termine di un match memorabile.

Capitan Perugino e compagni, infatti, hanno battuto a Torino la L84 per 4-5 ai tempi supplementari, dopo essersi ritrovati per ben 4 volte sotto nel punteggio. Decisivo il gol di Borruto a 1' 50'' dal termine.

La finale contro Catania

Ad attendere il Napoli Futsal nella finale scudetto ci sarà la Meta Catania. La serie prenderà il via lunedì 10 giugno al PalaJacazzi di Aversa, con gli azzurri che stavolta avranno il vantaggio di giocare gara 3 tra le mura amiche, essendosi posizionati meglio dei siciliani nella regular season.

Perugino: "Abbiamo messo cuore e testa"

"Anche la L84 meritava di andare avanti, ma siamo arrivati bene negli ultimi minuti. Questo sport è crudele, chi sfrutta meglio le occasioni vince. Abbiamo messo cuore e testa e siamo in finale", è stato il commento a fine partita del capitano Fernando Perugino.

Il tabellino

PREZIOSO CASA NAPOLI-L84 4-5 (1-1 p.t.)

L84: Tondi, Rescia, Cuzzolino, Fortini, Vidal, Tuli, Fahd, Schettino, Mateus, Coco Wellington, Garofano, Raguso. All. Paniccia.

PREZIOSO CASA NAPOLI: Bellobuono, Duarte, Ercolessi, Saponara, Salas, Bolo, Perugino, Borruto, De Simone, De Gennaro, Caio, De Luca. All. Colini.

MARCATORI: 8’12’’ p.t. Raguso (L), 10’51’’ Borruto (N), 5’15’’ s.t. Rescia (L), 14’45’’ Salas (N), 16’11’’ Cuzzolino (L), 16’56’’ De Luca (N), 1’37’’ s.t.s. Tondi (L), 1’50’’ s.t.s. De Luca (N), 3’10’’ s.t.s. Borruto (N).

NOTE: ammoniti 10’49’’ p.t. Bolo (N), 10’40’’ Vidal (L), 15’30’’ Mateus (L), 16’01’’ s.t. De Luca (N), 16’08’’ Duarte (N), 18’20’’ Perugino (N).

ARBITRI: Giulio Colombin (Bassano Del Grappa), Nicola Acquafredda (Molfetta), Walter Suelotto (Bassano Del Grappa). Andrea Antonio Basile (Torino).