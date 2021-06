Napoli Basket, il Presidente Grassi: "Proverò già quest'anno a chiedere una wild card per l’Europa"

Il numero uno del club partenopeo guarda già al futuro: "La prossima sarà una stagione tranquilla, ma inizieremo a lavorare per portare Napoli in Europa"

Sono giorni speciali per il basket a Napoli e per l'intero movimento sportivo partenopeo. La gioia per il ritorno in Serie A1 del Napoli Basket dopo 13 anni di assenza è quanto mai viva tra gli appassionati a pochi giorni dall'impresa realizzata dagli uomini di coach Sacripanti domenica scorsa a Udine.

Il Presidente Federico Grassi, nel corso di un'intervista rilasciata al Tgr Rai Campania, ha parlato dei progetti in vista della prossima stagione e del sogno di riportare il Napoli in Europa.

“Siamo riusciti nel nostro intento di portare la squadra in Serie A1 in tre anni. Ci siamo riusciti con la politica dei piccoli passi, senza fare voli pindarici per poi cadere un’altra volta. Abbiamo bisogno di imprenditori che ci possono dare una mano. Il progetto è bello, abbiamo dimostrato di essere imprenditori seri. Ci mettiamo il nostro, ma solo il nostro non basta per far sì che Napoli possa diventare una squadra forte. Sono convinto che l’anno prossimo sarà un anno di stallo. Non potremo lottare per i primi posti. Lotteremo per salvarci, sarà una stagione tranquilla, che potrebbe diventare più importante se ci fossero altri sponsor che entrano", ha spiegato il numero del club partenopeo.

"Ora il sogno è quello di crescere e portare il Napoli in Europa, iniziando a lavorare per questo. Già quest’anno proverò a chiedere una wild card per l’Europa, perché è giusto che Napoli stia anche lì", ha concluso Grassi.