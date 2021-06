Napoli Basket, il sogno continua: partenopei avanti 2-0 nella finale play-off

Gli uomini di coach Sacripanti si aggiudicano anche gara-2, battendo 57-53 Udine. Venerdì gara-3 in Friuli

Il sogno del Napoli Basket continua. I partenopei vincono anche gara-2 della finalissima play-off promozione, battendo in un Palabarbuto sold out Udine per 57-53.

Ora gli uomini di coach Sacripanti avranno a disposizione tre gare per trovare il punto decisivo che li riporterebbe nella massima serie dopo tanti anni di assenza.

Grande protagonista del match Pierpaolo Marini, autore di una prestazione sontuosa. Venerdì sera appuntamento in Friuli per gara-3.