Torna il pubblico sugli spalti in città: grande festa al Palabarbuto per il Napoli Basket

Un bel segnale di ripresa è arrivato domenica sera dal Palabarbuto di Napoli. Circa 500 spettatori hanno assistito sugli spalti al match tra la Gevi Napoli Basket e Ferrara, gara 1 delle semifinali play-off promozione del campionato di Serie A2.

Grande festa per gli uomini di coach Sacripanti che si sono imposti per 80-53, finalmente davanti al loro pubblico, in visibilio per le giocate di Mayo e compagni.

Già martedì prossimo si potrà replicare per gara 2, in programma alle 20,30 sempre presso l'impianto sportivo di viale Giochi del Mediterraneo.