Nazionale, Salsano: "Pessina ora parla napoletano. Sono loro che hanno fatto lo spogliatoio"

In tutto il Paese non è svanito l'entusiasmo per la vittoria dell'Italia ed Euro 2020. Fausto Salsano, altro ex Sampdoriano, è assistente del ct Roberto Mancini. Raggiunto dal Mattino ha sottolineato l'importanza del gruppo partenopeo per forgiare lo spogliatoio della Nazionale.

"La partita più difficile? Con la Spagna. Ne abbiamo parlato per giorni, l’alternativa era schierarsi col 3-5-2, ma avremmo rischiato di non vedere mai la palla", ha spiegato innanzitutto sottolineando il momento più complicato della competizione.

"Il gruppo napoletano ha creato quello della Nazionale, hanno fatto da traino - ha sottolineato Salsano – Basti pensare che Pessina ormai risponde in napoletano a tutti. De Rossi? Fantastico, è entrato in punta di piedi e si è messo molto a disposizione”.