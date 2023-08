Rugby, due napoletani convocati per i Mondiali in Francia

Un cammino iniziato molti anni fa con la palla ovale in mano e i primi placcaggi. Tra i 33 convocati per i prossimi Mondiali di rugby, in programma in Francia dal prossimo 8 settembre, ci sono due napoletani.

Il ct della nazionale azzurra Kieran Crowley oltre ad Ange Capuozzo ha chiamato infatti anche Alessandro Fusco. Per tutti sarà la prima partecipazione a una rassegna iridata. La convocazione è stata annunciata dalla Federazione ai giocatori attraverso un video che associa le loro foto da bambini a quelle con la maglia ufficiale dell’Italia.

Ange Capuozzo ha i nonni napoletani, arrivati a Grenoble dopo la Seconda guerra mondiale ed è cresciuto in una famiglia che ha sempre rivendicato con orgoglio e affetto le proprie origini. “Da noi si parlava napoletano” ricorda Ange in ogni intervista. Classe 1999, l’ala dal talento cristallino ha iniziato a giocare sin dall’età di cinque anni. Dall’estate scorsa è allo Stade Toulousain, dove si è subito reso protagonista e ha vinto il campionato. A fine 2022 è stato eletto “rivelazione dell’anno” da World Rugby. Ama suonare il piano, la musica e la cucina italiana, ed è tifoso del Napoli. Si interessa al design d’interni, è fidanzato con Emma.

Passiamo all'altro protagonista. A Napoli dici Fusco e ti si apre una finestra sull’intera storia del rugby italiano. Nonno Elio è stato per una vita il cuore della Napoli ovale, azzurro e due volte campione d’Italia con la Partenope. Alessandro, anche lui classe 1999, ha preso la passione dal papà Lorenzo che l’ha seguito come primo allenatore. Ha frequentato l’Accademia zonale di Benevento per poi spiccare il volo fino ad approdare alle Zebre. È stato il primo napoletano a giocare il Sei Nazioni. In campo si definisce “un rompiscatole”. Fusco, mediano di mischia, è anche cintura nera di judo, che ha praticato a livello agonistico, ed ex campione regionale di sci. Studia giurisprudenza.

L’esordio azzurro è in programma sabato 9 settembre contro la Namibia, poi toccherà a Uruguay, Francia e Nuova Zelanda.