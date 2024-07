Olimpiadi Parigi 2024, tutti i nomi degli atleti napoletani in gara ai giochi: le schede

Saranno tanti gli atleti napoletani impegnati alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all'11 agosto. Di seguito le schede della nutrita pattuglia napoletana che sarà in gara ai giochi a cinque cerchi.

Giovanni Abagnale (Canottaggio)

Classe 1995, nativo di Gragnano, sarà impegnato nella specialità 4 senza. Per lui si tratta della terza partecipazione a cinque cerchi dopo Rio, dove esordì con un bronzo nel due senza, e Tokyo. Nel 4 senza vanta un oro europeo e un argento mondiale conquistato nel 2017.

Angela Carini (Pugilato)

Nata a Napoli nel 1998, a Parigi salirà sul ring nella specialità 66 kg. Per lei si tratta della seconda partecipazione olimpica dopo Tokyo. Il suo anno di grazia è il 2019, durante il quale conquista un argento mondiale ed europeo. Nel suo palmares vanta anche un oro agli Europei juniores e ai Mondiali youth.

Luca Curatoli (Scherma)

Nato a Napoli nel 1994, in Francia avrà un doppio impegno sia nella sciabola individuale che in quella a squadre. Proprio nella specialità a squadre a Tokyo, conquisterà un prezioso argento. Nella sua ricchissima bacheca può vantare anche bronzo mondiale nel 2019 a livello individuale e ben 5 medaglie iridate a squadre: 1 oro, 1 argento e 3 bronzi. Ai recenti campionati europei di Basilea ha conquistato l'argento individuale, perdendo in finale il derby tutto italiano contro Michele Gallo.

Monica De Gennaro (Pallavolo)

Nata a Piano di Sorrento nel 1987, è una veterana della rassegna a cinque cerchi. Quella di Parigi, infatti, sarà per lei la quarta olimpiade. Dopo i podi mondiali e l'oro agli Europei nel 2021, ora l'obiettivo è cercare un alloro olimpico in Francia.

Gennaro Alberto Di Mauro (Canottaggio)

Nato a Massa di Somma nel 2001, ha esordito a soli 19 anni ai Giochi Olimpici di Tokyo in singolo, riportando l'imbarcazione in acqua ad un'Olimpiade per l'Italia a distanza di 17 anni dall'ultima volta. A Parigi, invece, sarà in gara con l'8.

Manila Esposito (Ginnastica artistica)

Nata nel 2006 a Boscotrecase, sarà la più giovane della pattuglia napoletana in Francia, dove sarà in gara nel concorso generale a squadre. Nel suo palmares brillano i due argenti europei conquistati nel 2022 in Turchia rispettivamente nel concorso generale a squadre e alla trave.

Antonio Esposito (Judo)

Nato a Napoli nel 1994, è alla sua prima partecipazione olimpica. A Parigi gareggerà nella specialità 81 kg. Nel 2013 diventa il primo italiano a vincere la medaglia d'oro ai Mondiali juniores. Un anno centra l'oro anche agli Europei U23. Tra i senior il suo risultato più importante arriva nel 2018, quando conquista il bronzo agli Europei di Tel Aviv.

Alessandra Faella (Canottaggio)

Nata a Napoli nel 2000, a Parigi scenderà in acqua nelle vesti di timoniere nell'8. Per lei si tratterà della prima partecipazione a cinque cerchi. Nel 2022 vince la medaglia d'argento agli Europei under 23 nel 4 con.

Salvatore Monfrecola (Canottaggio)

Nato a Napoli nel 1997, farà il suo esordio alle Olimpiadi in Francia nell'8. In carriera vanta tre titoli italiani assoluti nel quattro con senior (2021), nel quattro senza senior (2022 e 2023).

Christian Parlati (Judo)

Nato a Napoli nel 1998, è alla sua seconda partecipazione olimpica dopo Tokyo. Sul tatami francese gareggerà nella specialità 90 kg. Nel suo palmares può vantare un bronzo agli Europei 2021 nella categoria 81 kg e un argento ai Mondiali 2022 nei 90 kg. Ai Mondiali di quest'anno, inoltre, ha conquistato un bronzo nella gara a squadre miste.

Gennaro Pirelli (Judo)

Nato a Napoli nel 2000, farà il suo esordio in una rassegna olimpica a Parigi, dove sarà in gara nella categoria 100 kg. Negli ultimi mesi ha conquistato il bronzo individuale agli Europei e quello nel mixed team ai Mondiali. Nel suo palmares vanta anche un oro agli Europei under 23 nel 2021.

Vincenzo Renzuto Iodice (Pallanuoto)

Nato a Napoli nel 1993, è alla sua seconda olimpiade dopo Tokyo. Cresciuto nel Posillipo, ha poi successivamente indossato le calottine del Dubrovnik, della Pro Recco e del Brescia, sua squadra attuale. Con la Nazionale può vantare l'oro mondiale conquistato nel 2019.

Alfonso Scalzone (Canottaggio)

Nato a Napoli nel 1996, all'esordio olimpico a Parigi gareggerà nel 4 senza e nell'8. Nipote d'arte di Angelo Scalzone, oro olimpico nel tiro a volo a Monaco di Baviera nel 1972, vanta nel due senza pesi leggeri un argento ed un oro mondiali nel 2017 e nel 2018. Nel quattro di coppia pesi leggeri, invece, vince nel 2019 un argento mondiale e oro europeo.

Viola Scotto di Carlo (Nuoto)

Nata a Bacoli nel 2003, è al suo esordio olimpico. A Parigi gareggerà nei 100 farfalla. Nel suo palmares vanta medaglie alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo e ai Campionati Assoluti.

Assunta Scutto (Judo)

Nata a Napoli nel 2002, è alla sua prima partecipazione nella rassegna a cinque cerchi. In Francia scenderà sul tatami nella categoria 48 kg. In questa specialità vanta due bronzi mondiali nel 2022 e nel 2023 e un argento nel 2024.

Alessandro Sibilio (Atletica leggera)

Nato a Napoli nel 1999, a Tokyo nel 2021 ha centrato la finale olimpica nei 400 ostacoli. Ai recenti campionato europei di Roma ha scritto una pagina di storia dell'atletica leggera italiana, stappando il primato nazionale dopo 23 anni al grande Fabrizio Mori con il tempo record di 47.50, oltre a conquistare l'argento continentale alle spalle del primatista mondiale Warholm.

Irma Testa (Pugilato)

Terza partecipazione olimpica per l'atleta nata a Torre Annunziata nel 1997. A Parigi salirà sul ring nei 57 kg. A Tokyo arrivò la storica medaglia di bronzo, prima per un'atleta donna italiana nella disciplina. Nel suo palmares ci sono un'oro e un'argento mondiale, nel 2023 e nel 2022, e due ori agli Europei nel 2019 e nel 2022.

Alessandro Velotto (Pallanuoto)

Nato a Napoli nel 1995, a Parigi centrerà la sua terza partecipazione olimpica. Cresciuto nella Canottieri Napoli, successivamente passa prima alla Pro Recco e poi al Marsiglia. Con la nazionale azzurra ha conquistato il brono alle olimpiadi di Rio nel 2016 e l'oro mondiale nel 2019.

Giuseppe Vicino (Canottaggio)

Nato a Napoli nel 1993, a Parigi, sua terza olimpiade, gareggerà nel 4 senza, specialità in cui nelle due precedenti rassegne a cinque cerchi ha già conquistato due medaglie di bronzo a Rio e Tokyo. Nel suo vastissimo e prestigiosissimo palmares, vanta numerose medaglie ai mondiali e agli europei.