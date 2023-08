Un grande campione omaggia il murale di Maradona

Un Ninja in "pellegrinaggio" nel tempio del dio del calcio. Radja Nainggolan, centrocampista ex Roma e Inter, oggi svincolato, è a Napoli e ha voluto rendere omaggio al murale di Diego Armando Maradona, nei Quartieri Spagnoli. Per lui anche un messaggio social dai titolari della Bodega del D10s, il bar divenuto tappa fissa degli appassionati di calcio di tutto il mondo "In visita al Santuario di Diego un centrocampista che ha fatto sognare tante squadre del nostro campionato: Il Ninja Nainggolan. Grazie per la tua splendida disponibilità nell’aver accontento l’entusiasmo di tante persone.