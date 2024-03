Murales di Maradona in miniatura per il suo avvocato

Diego Armando Maradona non è solo un mito del calcio, ma ormai anche un'icona della street art. A Napoli, città che lo ha amato e celebrato, ci sono due grandi murales che lo ritraggono: uno ai Quartieri Spagnoli, realizzato da Mario Filardi nel 1990, e uno a San Giovanni a Teduccio, opera di Jorit Agoch del 2017. Da oggi c'è anche un nuovo murales, che è stato donato all' avvocato Sergio Pisani che difese diego inndue processi per diffamazione facendo assolvere in entrambi i casi il campione argentino ed ottenne anche la sua riabilitazione dal Tribunale Penale di Napoli Si tratta di una riproduzione in scala del murales di Filardi, che è stata realizzata da un artista napoletano, Nicola Somma L'autore ha voluto omaggiare il campione argentino e il suo legale. Il murales è stato consegnato a Sergio Pisani lunedì scorso. Pisani ha molto apprezzato il gesto e ha ringraziato l'artista, definendo il murales "una vera e propria opera d'arte". Ha poi aggiunto: "Maradona è stato un grande uomo, ha dato tanto e manca molto a tutti. Questo murales mi aiuta a sentirlo piú vicino. Il murales è ora esposto nello studio legale Pisani, dove alcuni clienti hanno gia iniziato ad ammirarlo e chiesto di farsi dei selfie come fanno innanzi ai murales presenti in città."