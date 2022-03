Un "Mundialito" contro il razzismo a Napoli: le nazionali che parteciperanno

Un "Mundialito" delle comunità nazionali residenti nella città di Napoli, 19 squadre internazionali che si sfideranno contro la formazione dei parlamentari italiani, una squadra espressione della Polizia di Stato, del Tribunale di Napoli e degli ordini professionali campani dei medici e degli avvocati per dare "un calcio al razzismo". Questo l'obiettivo del torneo di calcio che si terrà sabato 19 e domenica 20 marzo allo stadio Caduti di Brema nel quartiere Barra, a Napoli, manifestazione voluta e organizzata dal console della Repubblica democratica del Congo Angelo Melone in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Napoli e 12 Consolati, presentata oggi nell'Antisala dei Baroni di Maschio Angioino.

La partita inaugurale vedrà la presenza del presidente della Camera Roberto Fico e sarà disputata tra la Nazionale parlamentari e la rappresentativa della comunità ucraina. A dare simbolicamente il calcio d'inizio sarà il sottosegretario di Stato con delega allo Sport Valentina Vezzali. Alla presentazione è intervenuto anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha parlato di "iniziativa molto bella nata con lo spirito dello sport come ambiente naturale di fratellanza e di superamento delle contrapposizioni". Il console Melone ha dichiarato: "Napoli, da sempre crocevia di popoli e città multiculturale, rappresenta la culla del Mediterraneo e ponte di collegamento con il continente africano. Nella vita quotidiana, e nella straordinarietà dei suoi luoghi di cultura, ci si rende conto non è città univoca, ma esaltazione delle diversità come ricchezza per il genere umano. Come abbiamo potuto constatare in questi giorni, quando la città ha vinto un'altra bellissima sfida, quella di generosità con il popolo ucraino". Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, racconta che si tratta di "un'iniziativa nata da un incontro casuale tra amici, un progetto entusiasmante il cui rilievo e valore sociale sono tanto evidenti ed elevati da aver richiamato attorno a sé le più alte istituzioni dello Stato, che troveremo in campo a testimoniare quanto lo sport sia veicolo unico ed essenziale di pace, solidarietà ed inclusione".

A contendersi il trofeo saranno le squadre rappresentative delle comunità di Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa D'Avorio, El Salvador, Gambia, Ghana, Grecia, Mali, Marocco, Nicaragua, Niger, Nigeria, Peru, Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Sri Lanka e Ucraina, insieme alle 5 squadre italiane della Nazionale Parlamentari, della Polizia di Stato, del Tribunale di Napoli, dell'Ordine dei Medici di Napoli e dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Napoli.