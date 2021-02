Tragedia nel mondo del calcio, è morto Raffaele Scala

"Un profondo dolore ha colpito la societá Gladiator 1924. È venuto a mancare il difensore Raffaele Scala uno dei pilastri difensivi della vittoria del campionato di Serie D 2001/02, riconfermato anche per la stagione successiva in C2. Ritornato a Santa Maria Capua Vetere nella stagione 2006/07 e 2007/08. Alla famiglia le più sentite condoglianze". E' il post di cordoglio del Gladiator per la scomparsa improvvisa di Raffaele Scala. Il 43enne di Pompei aveva militato anche nel Savoia, nel Castel di Sangro, nell'Acireale, nella Battipagliese e nellaTurris.

I familiari hanno trovato questa mattina Raffaele senza vita nel letto. Fatale probabilmente un infarto. Scala era in salute e il giorno prima aveva regolarmente lavorato.