Addio a Giampiero Galeazzi: accompagnò i successi del Napoli di Maradona e degli Abbagnale

Si è spento Giampiero Galeazzi, volto televisivo dello sport italiano. Settantacinque anni, il giornalista romano era da tempo malato.

Presenza fissa in numerose trasmissioni sportive, è entrato nella storia dello sport napoletano per la sua presenza negli spogliatoi del primo Napoli campione d'Italia, quando – nel belmezzo dei festeggiamenti – fu in diretta tv vittima di un gavettone davanti a un divertito Diego Armando Maradona. Proprio il Pibe de oro fu spesso intervistato da Galeazzi, che negli anni '80 fu inviato della Domenica Sportiva per gli incontri più importanti della Serie A.

La sua è anche la voce che ha accompagnato le imprese olimpiche dei fratelli Abbagnale, a lungo dominatori mondiali del canottaggio.

Galeazzi, una vita in Rai, è apparso per l'ultima volta in tv tre anni fa, in una puntata di Domenica In condotta da Mara Venier.