Napoli si candida ad ospitare i mondiali di ciclismo su strada: l'annuncio del sindaco Manfredi

Dopo il successo delle tappe del Giro d'Italia, Napoli si candida ad ospitare nei prossimi anni i mondiali di ciclismo su strada. E' quanto rivelato dal sindaco Gaetano Manfredi ai microfoni del Tgr Rai Campania.

"Nel momento in cui ci sarà l'organizzazione dei mondiali in Italia, noi ci siamo proposti per poter organizzare il mondiale di ciclismo su strada a Napoli. La bellezza e la suggestione di questo luogo credo sia unica al mondo e può essere per tutto il movimento ciclistico sicuramente una vetrina straordinaria", ha spiegato il primo cittadino partenopeo.