Messi e la tunica di Al Thani, De Giovanni attacca: "Maradona non l'avrebbe mai messa"

Su La Stampa lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha pubblicato un editoriale a proposito - tra le altre cose - di Leo Messi. Il capitano dell'Albiceleste, secondo l'autore partenopeo, si sarebbe reso responsabile di un gesto che Diego Armando Maradona non avrebbe apprezzato né, al posto suo, compiuto: Messi ha alzato la coppa del mondo vinta dalla sua Argentina indossando il bisht, tradizionale indumento del Qatar.

L'aspetto più grave, secondo De Giovanni, è che "quella vestaglietta ridicola" - ha detto così a Daria Bignardi in un'intervista - ha coperto la maglia della nazionale argentina. È come se l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani avesse rivendicato Messi come una sorta di sua proprietà nel gesto di fargli indossare quel capo, qualcosa cui appunto il calciatore argentino non si sarebbe potuto sottrarre, laddove invece Diego Armando Maradona avrebbe fatto ben altro. "Io la coppa - ha sottolineato ancora De Giovanni - la prendo con la maglia della mia nazionale".

D'altra parte, chi difende la "pulce", sottolinea che il gesto di indossare la tunica non aveva un valore politico e che in molti (ad esempio Klopp) avevano sottolineato che il peso dei più che controversi mondiali in Qatar non poteva essere messo sulle spalle dei giocatori chiamati a parteciparvi. Ed in molti stanno facendo notare che anche Maradona - preso da De Giovanni come esempio di chi si era ribellato a certi poteri anche da calciatore - nel corso della sua carriera da allenatore è passato, se non proprio per il Qatar, quantomeno per i vicini Emirati Arabi, dove ha anche rivestito la carica di "ambasciatore dello sport di Dubai".