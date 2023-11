Argentina-Uruguay con rissa: Messi mette le mani al collo a Olivera

Momenti di tensione tra il terzino sinistro del Napoli Mathias Olivera e il neo pallone d'oro Lionel Messi nel corso di Argentina-Uruguay, match valido per le qualificazioni ai mondiali del 2026.

La partita in diversi momenti si è incattivita, con diversi faccia a faccia in uno dei quali il campione argentino ha messo anche le mani al collo al terzino del Napoli, dal quale non aveva avuto un trattamento fino a quel momento troppo gentile.

Alla fine il match si è concluso con la pesante vittoria degli ospiti per 2-0, riunsciti (soprattutto per le scelte di Bielsa) meritatamente ad espugnare La Bombonera.