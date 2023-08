Messi e il bellissimo omaggio a Diego: la foto

Difficile dimenticare quella maglia, quel colore blu scuro, quella corsa di Diego verso la telecamera a esultare per il suo meraviglioso gol segnato alla Grecia.

Sono passati quasi 30 anni dall'ultimo mondiale del Diez. Messi, che ha riportato la vittoria in Coppa del Mondo in Argentina, ha omaggiato il più grande di tutti i tempi indossando proprio quella mitica maglia. In una foto che ha emozionato naturalmente gli argentini quanto i napoletani.