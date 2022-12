"Vamos Diego", il commovente labiale di Messi prima del rigore decisivo

Un labiale che hanno notato in molti, e che è l'emblema probabilmente del mondiale di calcio che si è appena chiuso in Qatar. Si tratta di quello di Leo Messi, immortalato dalla tv a pochi secondi da quello che sarebbe stato il rigore decisivo per la vittoria dell'Argentina.

La regia internazionale ha inquadrato il fuoriclasse argentino a centrocampo, abbracciato ai compagni, mentre guardava il cielo. Non Gonzalo Montiel, il suo compagno di squadra che stava per tirare dagli undici metri, ma in alto. E poi le sue parole, una richiesta di aiuto: "Vamos Diego, dáselo", "Dai Diego, faglielo segnare".

Un ultima richiesta al Diez, che deve essere stato un pensiero fisso per i calciatori dell'Albiceleste in questo primo mondiale dopo la sua morte. Il difensore del Siviglia ha segnato, la sua squadra ha sconfitto la Francia, e Messi ha alzato la terza coppa dell'Argentina, proprio dopo quella che alzò al cielo Maradona in Messico, nel 1986.