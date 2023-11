Real Madrid-Napoli, Mazzarri: "Non dobbiamo porci limiti. Osimhen? Vediamo se può giocare un tempo"

"Non dobbiamo porci limiti. Nella mia carriera non l'ho mai fatto, anche quando allenavo squadre meno forti. Ricordo nel 2011 eravamo tutti esordienti in Champions League, affrontammo corazzate come il Manchester City e l'abbiamo battuta, passando noi il girone. Domani affrontiamo una delle squadre più forti al mondo. Sono curioso di vedere come giocheranno i miei ragazzi. Mi aspetto una squadra corta, compatta, organizzata, come nel primo tempo contro l'Atalanta. Vedremo sul campo cosa sarò riuscito a trasmettere al gruppo. Sin da subito si è creata empatia con loro e mi sono trovato benissimo. Difficilmente ho trovato un gruppo così affiatato, di professionisti di alto livello e bravi ragazzi". Così Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa al Santiago Bernabeu alla vigilia di Real Madrid-Napoli.

Osimhen

"Victor sta migliorando. Vediamo se domani riuscirà a fare un tempo, anche perchè poi c'è l'Inter, la Juventus e non dobbiamo rischiare di sovraccaricarlo. Vedremo se partirà dall'inizio o meno. La formazione? Non amo dare vantaggi. Ma non ci sono allenatori che la danno in anticipo!".

Ancelotti

"Carlo è l'allenatore più vincente al mondo, è un top. E' una persona squisita, con lui c'è un bel rapporto".

Le richieste di De Laurentiis

"Il presidente mi ha chiamato perchè evidentemente c'era da sistemare qualcosa per rivedere il Napoli ammirato l'anno scorso. Noi dobbiamo cominciare a vincere, come fatto a Bergamo, partita per partita. Senza porsi dei limiti. Io sono molto carico. Ho studiato e mi sono aggiornato in questo periodo in cui sono rimasto fermo".

Di Lorenzo: "Siamo pronti, le sensazioni sono positive"

Oltre a Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa anche il capitano Giovanni Di Lorenzo: "Le sensazioni sono positive, siamo pronti per affrontare questa sfida. Giochiamo in un grande stadio contro una grande squadra. Dobbiamo essere bravi a concedere loro meno spazi possibili tra le linee e a sfruttare le occasioni che ci concederanno. Dobbiamo essere coraggiosi. Bellingham? E' sicuramente un grande campione. Mi ha sorpreso molto l'impatto immediato che ha avuto in un club come il Real Madrid".