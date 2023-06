Festa Scudetto, l'elenco dei maxischermi presenti a Napoli piazza per piazza

Il comune di Napoli in una nota ricorda dove sono allocati i maxischermi installati a Napoli il 4 giugno per la festa Scudetto degli azzurri.

A partire dalle 19.15, ossia dal secondo tempo del match, su decisione di Dazn, ecco dove sarà possibile assistere alla festa Scudetto:

-piazza del Plebiscito suddivisa in due settori, alla presenza di due schermi;

-piazza Mercato con uno schermo

-piazza Giovanni Paolo II con uno schermo.

Le rispettive aree saranno controllate dagli steward delle società affidatarie del servizio. I maxischermi funzioneranno sino alla fine della festa.

La nota di Dazn sulla trasmissione della diretta per la festa Scudetto

“In accordo con Lega Serie A abbiamo deciso di accogliere la richiesta della Prefettura di Napoli di trasmettere in alcune piazze in via del tutto eccezionale il secondo tempo della partita Napoli-Sampdoria e la premiazione per consentire maggior sicurezza nei festeggiamenti nei comuni dell’area metropolitana e nella città di Napoli", spiega Dazn

"Confidiamo che i Comuni riescano a dotarsi di tutto il necessario per garantire a tifosi e sportivi di godere di questo importante momento, nel miglior modo possibile. Si tratta di una situazione di grande festa, che riveste i caratteri dell’eccezionalità per le modalità con cui l’evento verrà trasmesso e di urgenza per le tempistiche. Affinché la visione risulti perfetta è infatti indispensabile che i luoghi individuati dai Comuni - attraverso le società coinvolte nell’organizzazione - siano dotati ad esempio di connessione in fibra ottica ultraveloce e mezzi tecnici adeguati”, conclude.