Il grande sport internazionale torna in città con la Napoli City Half Marathon 2022

Domenica 27 febbraio sarà il giorno della Napoli City Half Marathon 2022, che torna in città dopo un anno di stop. L'ultima edizione si disputò in città il 23 febbraio 2020, proprio quando lo spettro Covid si era ormai iniziato ad affacciare sull'Italia in modo concreto.

Oltre alla gara sui 21 km, ci sarà anche una gara di staffetta, i cui partecipanti si passeranno il testimone a metà percorso. La partenza delle 2 gare sarà contestuale, alle ore 9.00 da viale Kennedy. Prevista la partecipazione di circa 4000 atleti, provenienti da 53 nazioni differenti.

A caccia del record

L’obiettivo per i vincitori della Napoli Half Marathon sarà quello di fermare il cronometro sotto il muro dell’ora e battere il record del percorso di 1h00’04”, siglato dal keniano Henry Rono nel 2020. Anche nella gara femminile l'obiettivo è avvicinarsi al primato femminile di 1h06’47” che la keniana Viola Cheptoo ha lasciato in eredità nell’ultima edizione disputata.

La starting list

Per quanto riguarda gli italiani in gara, c'è grande attesa per Yemaneberhan ‘Yeman’ Crippa, delle Fiamme Oro, già primatista italiano dei 3000m, 5000m, sia outdoor che indoor, dei 5 km su strada e finalista dei 10000 m alle Olimpiadi di Tokyo, che andrà a caccia del primato italiano sulla mezza maratona. Spicca nella lista anche il nome dello svizzero Julien Wanders, detentore del primato europeo di mezza maratona dal 2019 quando a Ras Al Khaimah aveva tagliato il traguardo in 59’13”.

Tra i favoriti da seguire con grande attenzione l’etiope Solomon Berihu Weldeslassie, capace di correre la distanza in 59’17” seguito da tre keniani, tutti con primati personali sotto l’ora: il plurimedagliato del cross Augustine Kiprono Choge (59’26”), Amos Kurgat Kibiwot (59’34” nel 2021) e Wisley Kibichii (RunCzech Team 59’57”). Occhio anche all’eritreo Afewerki Berhane Hidru che ha già nelle gambe un personale di 61’17”, spalleggiato dall’etiope Mogos Tuemay Abrha che vanta un tempo, fatto segnare nel 2021, di 61’43”.

Tra gli italiani, oltre a Crippa, da segnalare anche la partecipazione di Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), campione italiano in carica di cross, 10 km su strada e 10000m in pista oltre che di mezza maratona (62’58” nel 2021) e Yohanes “Yoghi” Chiappinelli, esperto mezzofondista che può vantare un’ampia collezione di medaglie nei 3000s ai Campionati Europei e World Continental Cup 2018, al debutto sulla distanza di mezza maratona.

Per quanto riguarda la gara femminile, fari puntati sull’etiope Ftaw Zeray Bezabh, reduce da un recente crono di 1h08’30”. La lista prosegue con l'azzurra Sofiia Yaremchuk e la campionessa nazionale tedesca sui 10000 m Rabea Schonebörn.

Il percorso

La partenza è fissata da viale Kennedy. Da lì gli atleti, passando per piazzale Tecchio, si dirigeranno verso la galleria Laziale per poi raggiungere il Lungomare e proseguire fino a via Marina. Rientro verso il centro su corso Umberto, piazza Bovio per poi risalire in piazza Municipio, piazza Plebiscito, Santa Lucia e percorso inverso fino a tornare alla mostra d'Oltremare.

La presentazione ufficiale

La Napoli City Half Marathon è stata presentata ufficialmente quest'oggi al Maschio Angioino. Alla conferenza stampa hanno preso parte Emanuela Ferrante, assessora allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli, il Colonnello Gabriele De Feo, capo ufficio affari territoriali del Comando forze operative Sud dell’Esercito, Sergio Roncelli, presidente Coni Campania, Remo Minopoli, presidente Mostra d'Oltremare, Maria Caputo, consigliere delegato Mostra d'Oltremare, Carlo Capalbo, presidente asd Napoli Running organizzatrice dell'evento e Carlo Cantales, consigliere nazionale Fidal.

"A dicembre ero un po' preoccupata per la situazione sanitaria. Ma mi sono innamorata del progetto e della sfida. Abbiamo temuto di dovere annullare la manifestazione, ma oggi siamo qui e ce l'abbiamo fatta. La maratona si farà e spero questo sia un messaggio positivo. Bisogna dare maggiore centralità allo sport nel nostro paese", ha detto l'assessora comunale Emanuela Ferrante.

"Avremmo un parterre di livello internazionale forse mai visto in Italia, con atleti davvero straordinario. Possiamo raggiungere due primati, quello italiano sulla mezza maratona e quello della migliore prestazione di sempre sul suolo italiano", ha spiegato Carlo Capalbo, presidente della Napoli Running.

"Due anni fa c'eravamo prima che tutto si fermasse. Il mondo delle corse su strada durante la pandemia ha subito un duro contraccolpo. È bello essere qui oggi e poter ricominciare ed è bello sapere che tutto il mondo tornerà qui a Napoli per correre domenica", sono state le parole di Carlo Cantales, consigliere nazionale Fidal.

"Spero questa sia la prima di tante manifestazioni importanti a Napoli e in Campania. Spero che la federazione possa riportare qui anche tutte quelle manifestazioni che non si sono potute disputare causa pandemia, come il Golden Gala di atletica leggera. Qui ci sono tutte le strutture per poter ospitare grandi eventi sportivi", ha affermato il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli.