Maradona, mistero sull'eredità: scoperte casseforti a Dubai

Dopo la morte di Diego Armando Maradona proseguono non soltanto le indagini sulla vicenda in sé, ma anche le ricerche per ricostruire il reale patrimonio economico del D10S. In tal senso l'ultima notizia arriva da Dubai, dove sono state trovate due casseforti appartenenti all'asso argentino e dal contenuto misterioso. L'ipotesi è che possano contenere oggetti e cimeli di valore.

Si tratta comunque dell'ennesima dimostrazione che accertare e raccogliere l'intero patrimonio di Maradona coinvolgerà numerosi Stati e richiederà molti mesi di lavoro. A oggi, da una stima approssimativa, il totale dovrebbe ammontare a circa 500 milioni di dollari. Ad esempio Venezuela e Cuba hanno già collaborato, raccogliendo immobili, azioni societarie e partecipazioni ad attività imprenditoriali. Nella - facilmente rintracciabile - cassaforte di Buenos Aires erano invece custoditi contanti, una preziosa collezione di orologi e l’anello da 300mila dollari che Maradona ricevette in dono dal proprietario della Dinamo Brest, club della Bielorussia, al tempo della nomina da presidente onorario.

Un'impresa, quella del D10S, che dava lavoro a numerosi amici e dipendenti, nonché permetteva elargizioni e regali a figli, amici ed ex fidanzate. Come ad esempio gli appartamenti donati a Veronica Ojeda e Rocio Oliva, le ultime due compagne del Pibe.