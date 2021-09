Madison Wilson positiva al Covid: la nuotatrice australiana non sarà in gara a Napoli per la ISL nei prossimi giorni

Madison Wilson non sarà in gara a Napoli nei prossimi giorni per la International Swimming League. La nuotatrice australiana è infatti risultata positiva al Covid-19.

E' stata la stessa olimpionica a parlare delle sue condizioni di salute in un post pubblicato su Instagram nelle scorse ore: "Sono estremamente delusa e dispiaciuta di non portere correre al fianco dei miei compagni di squadra nella gara 8 qui all'ISL. Recentemente sono risultata positiva al Covid e sono stata trasferita in ospedale per ulteriori cure e osservazione. Anche se sono stata vaccinata con due dosi e ho preso le giuste precauzioni stabilite dall'ISL, sono riuscita a cadere in questo virus. Sono stati mesi folli e credo che essere malandata fisicamente e mentalmente possa avermi reso più suscettibile. Mi sento estremamente sfortunata, ma credo che questo sia un enorme campanello d'allarme: il Covid è una cosa seria e quando arriva colpisce molto duramente. Sarei stupida a dire di non aver paura. Sono così fortunata per tutta la mia famiglia, i miei amici e le persone di supporto. Non posso credere a quanto amore mi è stato dimostrato e sarò per sempre in debito con queste persone. Un ringraziamento speciale alla mia incredibile famiglia di Los Angeles: non si vedrà mai una squadra con un cuore più grande del loro, lontano dalla piscina, il più incredibile gruppo di persone appassionate che in piscina sta combattendo con ogni briciola di forza. Posso promettere che saremo pronti ad un exploit in semifinale! Mi sto prendendo un po' di tempo per riposarmi e sono sicura che sarò pronta a riprendermi in men che non si dica".