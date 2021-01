Luna Rossa torna a far sognare gli italiani: anche due napoletani nell'equipaggio

L'imbarcazione italiana impegnata nella Prada Cup, da vincere per poi provare a strappare l'America's Cup a Team New Zealand

Luna Rossa torna a far sognare gli italiani. L'imbarcazione dell'imprenditore Patrizio Bertelli è impegnata nella Prada Cup, che spera di vincere battendo gli statunitensi di American Magic prima e i britannici di Team Ineos UK poi, per andare a sfidare i defender dell'America's Cup, il Team New Zealand.

Tanti appassionati di vela e della barca che rappresenta una sorta di nazionale in acqua restano incollati alla tv in piena notte, con le regate che vanno in onda tra le 3 e le 4 del mattino sulla Rai e su Sky Sport.

Come accaduto già in passato, c'è anche un pezzo di Napoli a bordo di Luna Rossa: due sono infatti i velisti partenopei che fanno parte dell'equipaggio guidato dal team director Max Sirena.

Si tratta del grinder Emanuele Liuzzi, Campione del mondo under 23 di canottaggio e bronzo ai Mondiali 2017 nella specialità 8+, nella quale ha gareggiato anche alle Olimpiadi di Rio, e di Pieluigi De Felice, già a bordo di Luna Rossa e di Mascalzone Latino in precedenti edizioni dell'America's Cup e vincitore di 2 ori 4 argenti e 4 bronzi in campionati del Mondo in diverse classi veliche.