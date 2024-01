Karate, il napoletano Luca Maresca medaglia d'argento alla Premier League di Parigi

Il karateka napoletano Luca Maresca si tinge d’argento alla Premier League di Parigi. L'atleta partenopeo, specializzato nel kumite (combattimento), ha vinto una medaglia d’argento alla Premier League di Parigi, primo evento dell’anno per il circuito più importante del karate internazionale.

Maresca si è distinto per un percorso quasi impeccabile nella sua categoria dei 67 kg. Primo nel girone, ha poi battuto ai quarti l’iraniano Amir Mehdizadeh e, in semifinale, l’egiziano Ali Elsawi sul risultato di 6-2. Nella finalissima l’azzurro si è, invece, fermato contro il marocchino Said Oubaya, salendo così sul secondo gradino del podio.

Ancora un ottimo risultato, dunque, per il karateka che vanta nel suo palmarès, oltre a molti titoli italiani, anche un oro iridato ai Campionati del Mondo del 2021, e due bronzi nel 2018 e nel 2023, con la squadra di kumite, di cui era capitano.