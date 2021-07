Olimpiadi di Tokyo, arriva dalla scherma un'altra medaglia 'napoletana'

Il napoletano Luca Curatoli, insieme ai suoi compagni di squadra, porta all’Italia la medaglia d'argento nella sciabola maschile a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri conquistano il secondo gradino del podio al termine di una grande cavalcata che si è interrotta solo in finale contro la Corea, oro grazie al successo per 45-26.

Una grande impresa per l’atleta partenopeo delle Fiamme Oro allenato dal maestro Leonardo Caserta che, insieme a Enrico Berrè, l'argento individuale, Luigi Samele e il capitano Aldo Montano, raggiungono il podio nel modo più spettacolare ed emozionante possibile.

Sotto i colpi degli azzurri prima finisce ko l'Iran dopo un match batticuore, chiuso all'ultima stoccata per 45-44, poi in semifinale una meravigliosa prestazione di squadra vale il successo sull'Ungheria per 45-43. Il ct Giovanni Sirovich, contro i magiari, ha inserito Montano al posto dell'infortunato Samele (per lui sospetta lesione del muscolo medio gluteo sinistro), e il capitano di mille battaglie, giunto alla quinta Olimpiade, ha fatto alla grande la sua parte, avviando la rimonta, proseguita da un eccellente Berrè e finalizzata nell'ultima frazione da Curatoli che ha messo il punto esclamativo su un match di cui resterà memoria.