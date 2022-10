Koulibaly cuore azzurro: "Il Napoli mi sta sorprendendo. Scudetto? Noi siamo scaramantici..."

Il Chelsea, con lui in campo, ha sbrigato la pratica Milan senza intoppi, con un netto 3-0. Torna a sorridere Kalidou Koulibaly, che nel dopogara di Champions ha parlato del suo momento a Londra ma anche del suo indimenticato Napoli.

"Stanno giocando benissimo – sorride KK appena inizia a parlare della sua ex squadra – sono davvero felice per loro. Ho parlato con qualche giocatore e con l'allenatore. Stanno facendo un grande campionato e una grande Champions. Sinceramente no, non mi aspettavo andassero così bene. Ho visto giocatori cresciuti, non hanno più bisogno di me e questo mi fa piacere".

"Spero – ha aggiunto ancora l'ex Komandante della difesa azzurra – che andranno ancora avanti per tanto tempo. Per il campionato non dico niente perché so che a Napoli siamo scaramantici". Siamo, ha detto proprio così.

Per quanto riguarda la Champions del Chelsea ha anche aggiunto: "Volevamo assolutamente vincere ed è un bene che sia andata così. Ho ritrovato il campo (mancava da quattro gare, ndR), sono contento e spero di migliorare ancora. Avevo bisogno di un tempo di adattamento, non sono ancora perfetto, non quello che voglio essere, ma ci sto arrivando".