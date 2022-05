Koulibaly regala le maglie del Napoli alla squadra di calcio dell'Arci Mediterranea

Una mistura di culture e storie di vita che sono un orgoglio per la nostra terra. Questo è altro è la squadra di calcio dell'Arci Mediterranea vero esempio di integrazione in cui ha creduto anche Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli, da sempre vicino a questo gruppo, nelle ultime ore ha fatto un gesto che ha colpito l'associazione. Ha regalato maglie e materiale sportivo a tutti i calciatori. Un gesto che ha fatto un enorme piacere agli animatori del progetto.

“Non ce l'aspettavamo e siamo molto felici. La nostra squadra di calcio a 11 nasce nel 2015 seguendo il principio che la pratica calcistica ha una grande importanza nei processi sociali d’integrazione. Essa favorisce la convivenza delle persone provenienti da diversi paesi, insegna i valori dello sport, aiuta la sinergia di gruppo e promuovere la partecipazione diretta alla vita sociale e culturale del territorio” raccontano i responsabili del progetto. “Allo stesso modo, la pratica del calcio agevola un processo di crescita del tessuto sociale locale attraverso l’eliminazione di stereotipi o paure basate sull’intolleranza razziale, promuovendo il rispetto per il prossimo e la lotta ad ogni forma di discriminazione” proseguono.

Gli atleti che compongono la squadra sono accolti i diversi centri di accoglienza, sia straordinari che SAI, di Napoli e provincia e sono di origine senegalese, gambiana, nigeriana, maliana, ivoriana e guineana. Guerre, carestie, persecuzioni di carattere razziale e religioso o, molto più semplicemente, il desiderio di cercare una vita migliore lontano dalle limitazioni e dalle privazioni della propria terra, li ha spinti verso il nostro Paese.

Il capitano della squadra, Abdoulaye Tounkara, proveniente dal Senegal ma originario del Gabon, è un vero esempio di integrazione. “Arrivato in un nostro progetto SPRAR nel 2014, egli ha appreso velocemente la lingua italiana, divenendo in poco tempo il nostro mediatore linguistico data la conoscenza di ben 7 dialetti africani. Gli allenatori, Danilo Scognamiglio (primo allenatore) e Gianluca Galletta (allenatore in seconda), sono due dipendenti dell’ente che seguono con impegno e costanza la squadra, anche al di fuori dell’orario di lavoro” spiegano ancora.

Gli allenamenti si tengono presso l’ASD Kodokan, una delle palestre più grandi d’Italia, sita in Napoli a piazza Carlo Terzo. La struttura è ospitata all’interno del Real Albergo dei Poveri o Palazzo Fuga o, nell'uso popolare, Reclusorio o Serraglio, ed è il maggiore palazzo monumentale di Napoli ed una delle più grandi costruzioni settecentesche d'Europa.

La storia del club

Con un excursus sugli eventi sportivi raccontano anche i successi del club. “Negli ultimi anni abbiamo partecipato alle seguenti competizioni ed eventi amatoriali, conseguendo ottimi risultati finali”. Questi i tornei:

Torneo di calcio aperto alla cittadinanza, terzo tempo multietnico presso Arci Scampia, in collaborazione con L.E.S.S. ONLUS Impresa Sociale e AICS Comitato Provinciale Napoli, per la Giornata Mondiale del Rifugiato – 2017;

Torneo organizzato dall'Associazione Funiculá con il supporto del Comune di Napoli, di AICS Comitato Provinciale Napoli, del Popolo in Cammino, di Arci Napoli, di Arcigay Napoli, di Anpis e dell'Ordine dei giornalisti presso lo stadio San Gennaro nella Sanità;

Torneo a 8 squadre Diamo un calcio...alle mafie, al razzismo e alle discriminazioni – 2017 (vinto);

Torneo Gaycs 2017 – Giornata Mondiale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia (vinto);

Finali nazionali del Campionato di Calcio a 11 e alla Coppa Italia di Calcio a 11 che si sono tenute ad Alba Adriatica (TE) nel 2017 (3 posto) e a Cervia (RA) nel 2018 (5 posto);

Torneo Mediterraneo Antirazzista – calcio a 5 – Arci Scampia (vinto);

Summer League, campionato estivo di calcio a 11 – anno 2017 (vinto) / anno 2018;

Torneo amatoriale di calcio a 11 – FCS Project/AICS stagione 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021;

Amichevole contro il San Pietro, allenati da Mister Montanino;

Football Leader 2019 – Triangolare di Calcio triangolare di calcio a 8, l’Arci Napoli Calcio, la Selezione AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) e la Selezione USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) della Campania. Presenti testimonial d’eccezione, quali il presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri, l’ex allenatore di Roma, Lazio, Sampdoria e Benfica Sven Goran Eriksson, l’allenatore del Lecce Fabio Liverani, l’ex allenatore di Siena e Torino Mario Beretta, altri ospiti di Football Leader 2019 e alcuni testimonial delle Universiadi Napoli 2019. Per la selezione AIAC sono scesi in campo alcuni allenatori conosciuti, quali Francesco Montervino, Gennaro Iezzo, Gaetano De Rosa, Gennaro Monaco, Ciro Muro e altri tecnici dell’AIAC Campania diretta da Nino Scarfato. Per la Selezione USSI hanno partecipato celebri giornalisti sportivi come Fabrizio Cappella, Gianfranco Lucariello e Massimo Sparnelli, tra gli altri, impegnata in varie partite di beneficenza e tornei dell’Ordine dei giornalisti;

2021/2022 - XXXIII edizione del Campionato AICS NAPOLI e Assoutenti – Neapolis Cup.