"Meglio Rudiger di lui": per Koulibaly inizio shock in Premier

Dieci gol presi in 7 partite, la pesante sconfitta con la Dinamo Zagabria nel match d'esordio in Champions League. E mugugni, lamentele, dubbi dei tifosi. Il trasferimento di Kalidou Koulibaly dal Napoli al Chelsea non si sta rivelando una passeggiata per il francosenegalese.

L'ex azzurro è sul banco degli imputati, con alcune frasi indirizzate dai tifosi inglesi nei suoi riguardi che fanno riflettere: "Sostituire Rudiger con lui è come sostituire una Ferrari con una Fiat", oppure "non vince un duello aereo", e ancora "Maguire è più forte di lui". Dev'essere complicato per un calciatore che fino a pochi mesi fa era l'idolo del Maradona ritrovarsi tanto messo in discussione. Di certo il capitano del Senegal è stato catapultato in un calcio diverso e nel quale deve oggettivamente ritrovarsi e di cui deve dimostrare di essere all'altezza.

Intanto Thomas Tuchel è stato esonerato. Si riparte. Per KK è il giorno zero, con la fiducia di un nuovo tecnico da conquistare.